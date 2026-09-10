پزشک قلابی در اقدسیه دستگیر شد؛ بیمار قربانی جراحی غیرمجاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وصول پرونده‌ای با موضوع اقدام درمانی غیرمجاز و جعل هویت پزشک از دادسرای ناحیه ۲۶ تهران به اداره مبارزه با جعل پلیس آگاهی، رسیدگی تخصصی به موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: براساس محتویات پرونده، شاکیه از طریق یکی از آشنایان خود با فردی آشنا شده بود که خود را پزشک جراح زیبایی معرفی کرده و با سوءاستفاده از مهر و مشخصات پزشکی فرد دیگری، بدون برخورداری از مجوزهای لازم، اقدام به جراحی بینی وی کرده بود.

عوارض جراحی و انجام چند عمل مجدد

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بنا بر اظهارات شاکیه، پس از انجام عمل جراحی و بروز عوارض و مشکلات جسمی، وی در چند مرحله مجدداً تحت عمل قرار گرفت که در نهایت آسیب جدی به بینی او وارد شد.

سرهنگ میراحمدی با اشاره به حساسیت پرونده و ارتباط مستقیم اقدامات درمانی غیرمجاز با سلامت شهروندان تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، تحقیقات تخصصی و استعلام‌های لازم با هماهنگی مرجع قضائی انجام شد و در نهایت دستور جلب متهم و افراد مرتبط با پرونده صادر شد.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، نشانی محل حضور متهم را در محدوده اقدسیه و خیابان دولت شناسایی کردند و پس از تحقیقات میدانی، حضور وی در محل برای کارآگاهان محرز شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: ساعت ۱۶ روز چهارم شهریورماه، پس از اطمینان از حضور متهم در محل، تیمی از مأموران اداره مبارزه با جعل به نشانی مذکور اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران پس از ورود به محل متوجه شدند مکان مورد نظر یک مطب پزشکی است و متهم نیز در آنجا حضور دارد؛ بنابراین وی بلافاصله دستگیر شد.

بازداشت مسئول بیهوشی و پلمب محل فعالیت

سرهنگ کارآگاه مسلم میراحمدی افزود: در جریان این عملیات، یکی از افراد مرتبط با متهم که به‌عنوان مسئول بیهوشی بیماران فعالیت داشت نیز شناسایی و دستگیر شد و محل فعالیت وی با دستور قضائی پلمب شد.

وی گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و با دستور مقام قضائی تحت نظر قرار گرفتند و تحقیقات از آنان انجام شد که در جریان بازجویی‌ها به اقدامات انتسابی اعتراف کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهمان پس از انجام تحقیقات اولیه برای سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام و برای آنان قرار تأمین قضائی صادر شد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات، دو پزشک مرتبط با محل فعالیت متهم نیز احضار و درباره موضوع از آنان تحقیق شد و هر یک در موعد مقرر به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ میراحمدی در پایان اظهار کرد: پس از انجام تحقیقات تکمیلی، یکی از متهمان با تودیع وثیقه آزاد شد و متهم اصلی پرونده برای ادامه رسیدگی قضائی به زندان معرفی شد. پرونده نیز برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: پیش از دریافت هرگونه خدمات پزشکی، به‌ویژه اقدامات جراحی و زیبایی، از هویت، تخصص و مجوز فعالیت پزشک اطمینان حاصل کنند و صرفاً به تبلیغات، معرفی افراد یا صفحات فضای مجازی اعتماد نکنند.

وی تأکید کرد: شهروندان باید پیش از انجام اقدامات درمانی، مشخصات پزشک و محل ارائه خدمات را از مراجع رسمی و معتبر بررسی کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع قانونی و انتظامی اطلاع دهند.

سرهنگ کارآگاه مسلم میراحمدی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت افراد فاقد صلاحیت پزشکی یا اشخاصی که خود را پزشک معرفی می‌کنند اما مدارک و مجوزهای لازم را ارائه نمی‌دهند، از دریافت خدمات آنان خودداری کرده و موضوع را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند.