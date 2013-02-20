نحوه فعاليت انجمنهاي علمي صنفي دانشجويان ايراني در خارج از كشور

حجت الاسلام محمدعلی نظام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه ارتباط دانشجویان ایرانی خارج از کشور با انجمنهای علمی صنفی که با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی آسیا و اقیانوسیه در ارتباط‌ند، اظهار داشت: ارتباط تنگاتنگ با انجمنهای علمی صنفی دانشجویان ایرانی را همیشه به دانشجویان ایرانی خارج از کشور توصیه می کنیم.

وی با اشاره به لزوم ارتباط دانشجویان ایرانی خارج از کشور با سفرا، سفارتخانه ها و رایزنان علمی و فرهنگی، تاکید کرد: انجمن ها همیشه باید با سفارتخانه ها که سرزمین ایران در آن کشور محسوب می شود و رایزنان علمی و فرهنگی در ارتباط باشند، به این دانشجویان همیشه توصیه کردیم هیچ وقت نباید با سفیری مقابله کرد یا مثل موم به عنوان ابزاری در دست مسئولان باشند، بلکه بر روابط حسنه تاکید می شود.

این مقام مسئول در خصوص مکانهایی که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی آسیا و اقیانوسیه در اختیار این دانشجویان برای فعالیتها قرار می دهد، اظهار داشت: تمرکز نهاد تنها در ایران است و کل نیروهای هم از 14 نفر تجاوز نمی کند، اما ارتباطمان در کشورهای آسیا و اقیانوسیه با انجمن های خود جوش دانشجویی است که با انتخابات و از بدنه دانشجویی اعضای شورای مرکزی‌ مشخص می شود؛ نهاد هم بر حسن اجرای این انتخابات نظارت می کند.

نظام زاده در پاسخ به پرسش مهر در خصوص میزان ارتباط دانشجویان ایرانی حوزه آسیا و اقیانوسیه با انجمنهای علمی، گفت: در شهرهای مختلف، میزان ارتباط دانشجویان با انجمنها متفاوت است؛ به عنوان مثال در لبنان یک سوم جمعیت دانشجویی ایرانیان عضو انجمن هستند و در برخی دیگر از کشورها این تعداد بیشتر هم می شود.

به گفته نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان ایرانی آسیا و اقیانوسیه، انجمنهای علمی صنفی برای همه سلیقه ها برنامه های متنوعی برگزار می کنند.

وی درباره دفاتری که در کشورهای آسیا و اقیانوسیه در اختیار این انجمنها قرار می گیرد، اظهار داشت: این دفاتر برای انجمنها با هزینه نهاد اجاره شده و تمام قبوض و هزینه های آن توسط این نهاد پرداخت می شود.

این مقام مسئول با اشاره به یک امکان این انجمنها برای دانشجویان ایرانی که به تازگی وارد کشوری می شوند، خاطرنشان کرد: در صورتیکه نیاز باشد دانشجویی برای یافتن مکان زندگی و مشخص کردن ساعات کلاس درسی موقتاً در جایی زندگی کند، این دفاتر به علت در اختیار داشتن اتاقهای متعدد، تا مدتی پذیرای این دانشجویان می شوند.