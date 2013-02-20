کشته شدن 14 عضو طالبان/ 16 شبه نظامی به فرآیند صلح پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان عملیات پلیس ملی افغانستان با حمایت ناتو در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور دستکم 14 عضو طالبان کشته شدند.

پلیس افغانستان و نیروهای ناتو شش عملیات پاکسازی را در ولایت های کونر، لغمان، بلخ، قندهار، غزنی و هلمند انجام دادند.

در این عملیات همچنین چهار عضو طالبان بازداشت و شش فرد دیگر زخمی شدند. پلیس افغانستان نیز موفق به ضبط تسلیحات طالبان شد، این درحالیست که اعضای این گروه هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

خبر دیگر اینکه پلیس افغانستان اعلام کرد امروز چهارشنبه بر اثر انفجار در ولایت اروزگان در جنوب این کشور یک افغانی کشته و یک فرد دیگر زخمی شد.

پلیس افغانستان همچنین اعلام کرد که 16 عضو طالبان سلاح های خود را زمین گذاشته و به فرآیند صلح در ولایت بلخ در شمال این کشور پیوستند.

یک مقام افغانی نیز اعلام کرد که بر اثر انفجار بمبی کنار جاده ای در ولایت کونر در 185 کیلومتری شرق شهر کابل، دو پلیس افغانی کشته و یک فرد دیگر زخمی شد.