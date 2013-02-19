کشته شدن 25 عضو طالبان/ زنان و دختران قربانیان جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: در جریان عملیات پلیس افغانستان در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور دستکم 25 عضو طالبان کشته شدند.

پلیس افغانستان با حمایت ارتش ملی 19 عملیات پاکسازی را در ولایت های هلمند، لوگر، قندوز، اروزگان انجام داد و در جریان آن 19 نفر زخمی شدند.

در این بیانیه به تلفات نیروهای پلیس اشاره نشده است. طالبان نیز هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

سازمان ملل همچنین در گزارشی اعلام کرد که زنان و دختران قربانیان جنگ افغانستان هستند که از سال 2001 تاکنون آغاز شده است.

در گزارش سازمان ملل آده است که دو هزار و 754 افغانی در سال 2012 در افغانستان کشته و 4 هزار و 805 فرد دیگر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه در جریان درگیریها در 290 کیلومتری غرب شهر کابل دو عضو طالبان کشته و سه پلیس دیگر زخمی شدند.