ترکیه با شکست ارمنستان سوم شد/ حضور وزیر و تجلیل از قهرمانان المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده‌بندی رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2013 - تهران از ساعت 16:30 دقیقه امروز چهارشنبه در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که تیم ترکیه با پیروزی 6 بر یک برابر ارمنستان به مقام سوم این رقابتها دست یافت.

نتایج کامل دیدار تیم‌های ترکیه و ارمنستان به شرح زیر است:

55 کیلوگرم:

فتحی اوکان (برنده) - هاروتیا هوواسیان (یک بر صفر و 2 بر صفر)

60 کیلوگرم:

آئیک میلوت - الکسان میکائیلیان (برنده) (صفر بر 3، یک بر صفر و صفر بر یک)

66 کیلوگرم:

آتاکان یوکسل (برنده) - با تیگران توروسیان (یک بر صفر و 3 بر صفر)

74 کیلوگرم:

شرف توفنگ (برنده) - ارشام بورنیان (3 بر صفر، صفر بر دو و 4 بر صفر)

84 کیلوگرم:

سیلجوق سیبی (برنده) - هراچ هووانسیان (2 بر صفر، 4 بر صفر)

96 کیلوگرم:

سینیک ایلدریم (برنده) - سارگیس تونویان (یک بر یک و 2 بر صفر)

120 کیلوگرم:

رضا کایالپ (برنده) - واچیک یقی‌آزاریان (یک بر صفر و 3 بر صفر)

همچنین در جریان برگزاری این رقابت محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان ایران هم در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران حضور یافت تا بازی فینال این مسابقات که عصر امروز بین تیم‌های ایران و روسیه برگزار می‌شود را از نزدیک تماشا کند.

ضمن اینکه در پایان این مسابقه، از حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی فرنگی کاران طلایی المپیک 2012 لندن طی مراسمی با حضور "سابا هه‌گه‌دوش" نماینده فیلا، "کیم" رئیس کمیته داوران فیلا، حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی و محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان اصفهان تقدیر و تجلیل صورت گرفت.