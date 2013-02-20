به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2013 - تهران درحالی از ساعت 17:30 امروز در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که ترکیب دو تیم ایران و روسیه برای این رقابت به شرح زیر اعلام شد:

55 کیلوگرم: محسن حاجی پور با بیک خان مانکیف

60 کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی ایوان کویلاکف

66 کیلوگرم: افشین بیابنگرد با آادم کوراک

74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده با رمان بالاسوف

84 کیلوگرم: طالب نعمت‌پور با الکسی میشین

96 کیلوگرم: داوود نیل نیرنگ با نیکیتا میلینکف

120 کیلوگرم: بشیر باباجانزاده با شوهرودی ایوبف



همچنین آرش میراسماعیلی، مهدی علی‌نژاد رئیس فدراسیون ووشو، محمد توکل نایب رئیس پیشین فیلا، محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان اصفهان، ابراهیم جوادی پیشکسوت کشتی و اکبر میری روشن عضو هیات رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا، امید نوروزی و قاسم رضایی مردان طلایی ایران در المپیک لندن هم در سالن برگزاری رقابتها حضور دارند.

حمید سوریان قهرمان المپیک 2012 لندن هم در بدو ورود مورد تشویق شدید تماشاگران حاضر در سالن قرار گرفت ولی این کشتی گیر به جایگاه نرفت و روی سکوهای هواداران نشست. البته مسئولان با اصرار فراوان قصد داشتند این کشتی‌گیر را به جایگاه ببرند که وی هرچند جایش را تغییر داد اما در نهایت روی یکی از سکوهای هواداران حضور یافت و به جایگاه ویژه نرفت.