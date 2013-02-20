آغاز طرح بسیج سلامت نوروزی در خراسان شمالی/ جمع آوری کالاهای برقی غیراستاندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از آغاز اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی از اسفند ماه در استان خبر داد.

نادر نیک‌پرست عنوان کرد: طرح بسیج سلامت نوروزی همه ساله از ابتدای اسفند ماه لغایت 15 فروردین ماه در استان به اجرا در می‌آید.

وی تصریح کرد: این نشست هم اندیشی باعث می‌شود تا دستگاه‌های ذی‌ربط با یک مشارکت جمعی مناسب برای خدمات دهی مطلوب به مردم استان و زائران حرم مطهر رضوی آماده شوند.

نیک‌پرست عرصه سلامت را وسیع و بسیار پر اهمیت دانست که تنها یک دستگاه نمی‌تواند متولی ارائه و تأمین آن باشد و گفت: تشدید نظارت و بازرسی بر تمامی اماکن عمومی، اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، مساجد، پایانه‌های مسافربری، مراکز تفریحی و گردشگری و...در این طرح به اجرا در می‌آید.

استاندارد خراسان شمالی 26 قلم كالای بدون برچسب انرژی را جمع آوری كرد

مدیركل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی گفت: 26 قلم كالای برقی به علت نداشتن برچسب انرژی، از فروشگاه های این استان جمع آوری شد. علی اصغر رضازاده اظهار كرد: لوازم خانگی برقی مشمول استاندارد اجباری هستند و فروشندگان باید ضوابط قانونی مربوط به آن را رعایت كنند.

وی اضافه كرد: برای متخلفان مزبور پرونده تشكیل و در چارچوب قانون با این فروشندگان برخورد خواهد شد.

این مسئول از شهروندان خراسان شمالی خواست تا از خرید لوازم خانگی فاقد برچسب انرژی خودداری كنند.

مسکن ها و آنتی بیوتیک بیشترین خرید داروهای بدون نسخه در استان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: بیشترین خرید داروهای بدون نسخه در استان مربوط به انواع مسکن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها است.

علی وکیلی اظهار کرد: انواع مسکن نظیر استامینوفن، استامینوفن کدئین و ایبوپوروفن و آنتی بیوتیک‌ها مانند آموکسی سیلین جزو بالاترین تقاضای داروهای بدون نسخه در استان است.

وی افزود: هزینه بالای درمان، برخوردار نبودن از خدمات بیمه‌ای و آگاهی نداشتن از عوارض مصرف خودسرانه داروها و تداخلات آن‌ها از دلایل شایع خرید داروی بدون نسخه به شمار می‌رود.

وکیلی تصریح کرد: استفاده نا‌به‌جا و نادرست از آنتی بیوتیک باعث پیدایش گونه‌های میکروبی مقاوم و پاسخ ندادن به عفونت‌های ایجاد شده می‌شود.