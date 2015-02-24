امسال ۲۰ هزار نفر در خراسان شمالی به عضویت بسیج درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسینعلی یوسفعلیزاده دوشنبه شب در نشست خبری، با اشاره به برنامه های سپاه جوالائمه(ع) استان در راستای جذب و پذیرش بسسیجیان جدید، اظهار داشت: در سال جاری ۲۰ هزار نفر در این استان عضو بسیج شده اند.

وی افزود: با اضافه شدن این افراد در حال حاضر در استان ۹۰۰ هزار نفری خراسان شمالی بیش از ۳۳۰ هزار نفر عضو سازمان بسیج هستند.

سردار یوسفعلیزاده اضافه کرد: برای سال آینده برنامه ریزی برای عضویت حداقل ۲۰ هزار نفر در بسیج خراسان شمالی انجام شده و رویکرد و تمرکز نیز بر بسیج خواهران است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های مناسب عضویت اهل سنت در بسیج خراسان شمالی، اظهار داشت: در همین راستا سال آینده حوزه بسیج در بخش جرگلان و سنی نشین شهرستان مرزی راز و جرگلان ایجاد می شود.

سردار یوسفعلیزاده با اشاره به این که بسیج تاکنون در این منطقه از شهرستان راز و جرگلان فعالیتی نداشته است، افزود: ظرفیت لازم برای جذب اهل سنت در سازمان بسیج فراهم بوده و سال آینده در این زمینه اقدامات چشمگیری در دو شهرستان راز و جرگلان و مانه و سملقان انجام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که با انجام اقدامات فوق شمار بسیجیان استان به بیش از ۳۵۰ هزار نفر افزایش یابد.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در ادامه با اشاره به این که بسیج نیروی برخاسته از بطن مردم برای حضور در میدان‌های مختلف است، افزود: بسیج و بسیجیان سپر نظام جمهوری اسلامی در برابر دشمنان بوده و در همه عرصه ها از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی حفاظت می کنند.

سردار یوسفعلیزاده با اشاره به این که در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیج همواره میدان‌دار حرکت‌های انقلابی و ارزشی بوده است، گفت: بسیجیان در این سال ها برای دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب همواره در میدان حضور داشته اند و این حضور خود را با قوت و قدرت بیشتری ادامه خواهند داد.