شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی موحدمنش صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه همایش ملی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تشکیل شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی می توانیم رویکردها و اهداف این همایش را در سالهای آتی پیگیری کنیم.

وی اظهار داشت: این شورای راهبردی متشکل از 12 نفر از اعضای کابینه دولت، هفت نفر از کمیسیون های محلس شورای اسلامی و 5 نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

موحدمنش گفت: در این شورا مقرر است هفت نفر از اقتصاددانان برجسته کشور جهت تدوین برنامه پنج ساله اقتصاد مقاومتی جهت تقدیم به مجلس مشخص می شوند.

وی بیان داشت: تعداد ذکر شده اعضای 30 نفره شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهند.