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۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۳

موحدمنش پیشنهاد داد:

شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی تشکیل شود

شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی تشکیل شود

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر علمی همایش ملی اقتصاد مقاومتی گفت: برای غنابخشی به اهداف همایش ملی اقتصاد مقاومتی، شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی در کشور تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی موحدمنش صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه همایش ملی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تشکیل شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی می توانیم رویکردها و اهداف این همایش را در سالهای آتی پیگیری کنیم.

وی اظهار داشت: این شورای راهبردی متشکل از 12 نفر از اعضای کابینه دولت، هفت نفر از کمیسیون های محلس شورای اسلامی و 5 نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

موحدمنش گفت: در این شورا مقرر است هفت نفر از اقتصاددانان برجسته کشور جهت تدوین برنامه پنج ساله اقتصاد مقاومتی جهت تقدیم به مجلس مشخص می شوند.

وی بیان داشت: تعداد ذکر شده اعضای 30 نفره شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهند.

کد مطلب 2003094

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