به گزارش خبرنگار مهر، "صبحی دیگر‌" به تهیه‌کنندگی رامین موسوی‌ملکی برنامه صبحگاهی است که از سال 89 از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود و در این فاصله توانسته است مخاطبانی را برای خود دست و پا کند.

حضور یک مجری و کارشناس جداگانه در بخش‌های مختلف "صبحی دیگر" از نکات قابل توجه این برنامه است؛ اتفاقی که در کنار حضور دو مجری اصلی،‌ به غنای برنامه افزوده و مانع دلزدگی مخاطب از برنامه می‌شود. علاوه بر این، تنوع موضوعات آیتم‌ها باعث می‌شود هر مخاطب با هر نوع سلیقه‌ای یکی از بخش‌ها یا موضوع یکی از روزهای هفته را مطابق میل خود دنبال کند.

از میان آیتم‌های برنامه، یکی از خلاق‌ترین آنها "بچگانه" است که در آن کودکان هر بار یکی از دغدغه‌هایشان را مطرح می‌کنند. آیتمی که گرچه ماحصل آن اغلب موفق است اما دشواری تولید آن با حضور کودکانی که برخی از آنها تازه زبان باز کرده‌اند واضح است.

در این آیتم هر بار یک موضوع مثل علاقه کودکان به تنقلاتی چون پفک و چیپس دستمایه قرار گرفته و ابتدا توسط یکی از کودکان طرح شده و دیگر بچه‌ها که هر کدام در قاب واحدی مقابل دوربین نشسته‌اند، موضوع را پیگیری می‌کنند.

یکی از بزرگترین نقاط قوت این آیتم، متن آن است که انگار زبان حال کودکان است و مسایل آنها را به زبان خودشان طرح می‌کند. کودکانی که برخی حتی کلامشان قابل فهم نیست و سازندگان با استفاده از زیرنویس حرف‌هایشان را برای بینندگان قابل فهم می‌کنند.

مثلا کودکان از علاقه‌شان به لواشک می‌گویند. اینکه مادرشان اجازه نمی‌دهد این خوراکی را که خیلی دوست دارند، بخورند. بعد همه با هم به این نتیجه می‌رسند که می‌توان از مادر خواست خودش لواشک خانگی درست کند. زردآلوهایی که نمی‌شود آنها را مقابل مهمان گذاشت گزینه خوبی برای این موضوع است. بعد کودکان با هم به این نتیجه می‌رسند که بهتر است بخورند اما به‌اندازه تا والدین هم از آنها شاکی نشوند و بخش پایانی هر آیتم، یک جمله است که کودکی با زبانی که تنها مادرش از آن سردرمی‌آورد، مطالبی را بیان می‌کند و برای مخاطبان زیرنویس می‌شود: کودکان شیفته تنقلات هستند برایشان گزینه بهتری جایگزین کنید.



یکی از دیگر موضوعات این آیتم درباره حمام بود. کودکان از ترسی گفتند که از رفتن کف به چشمانشان دارند،‌ از بی مبالاتی والدین زمان شستن سرشان و از اینکه از فضای حمام وحشت دارند. آنوقت یکی از کودکان به خواهر کوچکش اشاره کرد که عاشق حمام است و آنجا با عروسک‌ها سرش را گرم می‌کند و در پایان یک نکته اخلاقی که جمعی از کودکان با هم به آن می‌رسند: "آدم میره حموم روحیه‌اش عوض میشه به شرطی که اون تو بهش خوش بگذره" و نکته اخلاقی برای والدین: حضور عروسک در حمام باعث انگیزه کودک برای حمام کردن می‌شود.

آیتم "بچگانه" گرچه نام و محتوایی مرتبط به کودکان دارد و مسایل آنها را بازگو می‌کند اما از موضوعات جدی‌تر نیز خالی نیست. یکی از این موضوعات در قالب تنهایی کودکان و نداشتن همبازی‌شان مطرح می‌شود. زمانی که کودکان حاضر در این آیتم از تنهایی‌هایشان، از بی‌حوصلگی والدینشان و از جای خالی یک همبازی حرف می‌زنند و صادقانه اعلام می‌کنند به یک برادر یا خواهر کوچکتر نیاز دارند نکات اخلاقی مهمی در آن مطرح می‌شود.