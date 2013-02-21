استفاده از ظرفیت علمی حوزه در دیپلماسی دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی عماد ظهر پنج شنبه در چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه كه در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، گفت: اگر دیپلماسی علمی مدیریت شود نهاد علم دینی در جهان اسلام به کمک انقلاب اسلامی از همه ظرفیت‌ها برای تعاملات بین مسلمانان و غیر مسلمانان استفاده خواهد کرد.

وی ابراز داشت:حوزه‌های علمیه در سال‌های آغازین دهه 90 هجری شمسی از ظرفیت بالفعل و بالقوه فراوانی برخوردار هستند و قلمرو پژوهشی و دانش از ظرفیت‌های چشم گیری بهره می‌برد.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه بیان داشت: حجم بالای نشریات علمی و تخصصی در حوزه قابل توجه است و هم اکنون در نمایه نشریات دینی که معاونت پزوهش حوزه‌های علمیه منتشر می‌کند 120 نشریه علمی که حوزویان تدوین آن را برعهده دارند در کشور منتشر می‌شود.

وي افزود: در ساختارهای پژوهشی نزدیک به 140 مرکز پژوهشی فعال داریم که برخی از آنها از استانداردهای مطلوب جامعه علمی ایران بالاتر هستند و در حوزه کتاب و پایان نامه‌های حوزوی ظرفیت‌های بالایی داریم که می‌توانند کارآمدی بیش از حدی داشته باشند.

حجت الاسلام عماد یادآور شد: سالانه 500 نشست علمی توسط حوزویان برگزار می‌شود و جمع انبوه پژوهشگران ما و ظرفیت برجسته دروس خارج حوزه علمیه باعث شکوفایی علمی شده است.

وی تاکید کرد: اگر فرض کنیم بیش از 30 هزار طلبه درس خارج وجود دارد و هر کدام از آنها متوسط سالی یک مقاله علمی را منتشر کنند معادل چهار هزار نسخه نشریه می‌شود که حتی اگر 20 درصد این ظرفیت را فعال کنیم کار بزرگی را انجام داده‌ایم.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با اشاره به ضرورت حضور جدی تر در صحنه تولید دانش در سطح ملی و بین المللی گفت: مشکلی که امروز در حوزه علوم انسانی با آن مواجه هستیم نتیجه دور ماندن حوزه های علمیه به طور ساماندهی شده در جریان شکل گیری علوم انسانی در ایران است.