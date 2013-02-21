آیت الله امینی و آیت الله میلانی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه قبل از ظهر پنج شنبه در سال همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد و در آن با حضور آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، از آیت الله امینی و آیت الله میلانی تجلیل ویژه به عمل آمد.

یکی از بخش‌های ویژه همایش کتاب سال حوزه معرفی و تجلیل از شخصیت‌های علمی ویژه است و همه ساله با تصویب شرای علمی همایش از شخصیت‌های برجسته حوزه‌های علمیه که خدمات علمی قابل توجهی داشته‌اند به عنوان شخصیت علمی همایش تجلیل می‌شود.

سوابق علمی درخشان در آثار مکتوب، میزان تاثیرگذاری و قابل توجه بودن خدمات، ابداع، خلاقیت و نوآوری خاص در حوزه مربوط برخی ملاک‌های انتخاب شخصیت‌های علمی همایش کتاب سال حوزه به شمار می‌روند.

آیت الله حاج سید علی میلانی در سال 1327 شمسی در نجف اشرف دیده به جهان گشود، وی در حوزه علمیه قم از محضر اساتیدی هم چون آیت الله العظمی سید محمد رضا موسوی گلپایگانی، آیات عظام میرزا کاظم تبریزی، حسین وحید خراسانی، سید محمد حسینی روحانی قمی و مرتضی حائری یزدی بهره جسته است.

تاسیس مرکز الرساله در قم، بنیانگذاری مرکز ابحاث اعتقادی، پایه گذاری بنیاد فرهنگی امامت و تاسیس مرکز نشر حقایق اسلامی از جمله خدمات علمی و فرهنگی آیت الله میلانی به شمار می‌روند.

تشییدالمراجعات در چهار جلد، شرح منهاج الکرامه در چهار جلد، با پیشوایان هدایت گر در چهار جلد و محاضرات فی الاعتقادات از جمله تالیفات وی به شمار می‌روند.

آیت الله ابراهیم امینی نیز در سال 1304 شمسی در نجف آباد اصفهان بدنیا آمد، وی در سال 1326 شمسی به حوزه علمیه قم آمد و از محضر اساتیدی چون آیات عظام سلطانی، بهاء الدینی، مجاهدی، مرعشی نجفی، گلپایگانی، بروجردی و امام خمینی(ره) استفاده کرد.

بررسی مسائل کلی امامت،بانوی نمونه اسلام، اسلام و تدمن غرب،آموزش دین،آیین همسرداری، آیین تربیت، انتخاب همسر، آشنایی با مسائل کلی اسلام و زن در اسلام از جمله تالیفات آیت الله امینی به شمار می‌رود.

