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۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مصر / انتخابات در چهار مرحله برگزار می شود

اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مصر / انتخابات در چهار مرحله برگزار می شود

رئیس جمهوری مصر طی فرمانی خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در 27 آوریل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر شب گذشته طی فرمانی، خواهان آغاز برگزاری انتخابات پارلمانی در 27 آوریل شد تا این روند در ماه جولای به پایان برسد. انتخابات پارلمانی در چهار مرحله برگزار خواهد شد و 6 جولای زمان برگزاری نخستین جلسه پارلمان جدید خواهد بود.

محمد مرسی امیدوار است این انتخابات به بحران سیاسی موجود در کشور که بر سر راه تلاش ها برای احیای اقتصاد مصر مانع تراشی می کند، پایان دهد.

مجلس شورای مصر روز گذشته با اصلاحات در قانون انتخابات که به درخواست دادگاه عالی قانون اساسی این کشور مطرح شده بود، موافقت کرد.

کد مطلب 2003532

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