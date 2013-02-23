احساس درماندگی شهروندان اروپایی/ اتحادیه اروپا به تغییرات اساسی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "اشپیگل"، "یوآخیم گاوک"، رئیس جمهوری آلمان در سخنرانی مهم اروپایی خود اظهار داشت که بسیاری از شهروندان اروپایی امروز، بخصوص با بحران یورو و بوروکراسی در این اتحادیه درگیر هستند و خود را ناتوان و درمانده در تصمیم گیریها احساس می کنند.

وی همچنین به خطاهایی که در گذشته در طرح گسترش اتحادیه اروپایی بعد از در هم شکسته شدن اردوگاه کمونیستی و همچنین در تشکیل پروژه یورو شده است اشاره کرده و در عین حال اظهار داشت که البته تمام پروژه اروپایی از نظر وی زیر سوال نرفته‎اند.

"یوآخیم گاوک" در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد که دیگر مانند گذشته یک هویت اروپایی مشترک در قاره سبز وجود ندارد. حدود 500 میلیون اروپایی یک برداشت مشترک برای هویت اروپایی خود ندارند.

رئیس جمهوری آلمان در بخش دیگری از این سخنرانی با تاکید بر اینکه اروپا غرق بحث هایی از جمله چگونگی گسترش آن قرار دارد، همچنین تصریح کرد که ما همه می دانیم که اروپا در برابر چالش های دیگری قرار دارد.

وی افزود: اروپا در عرصه سیاسی و اقتصادی آمادگی بسیار کمی برای ایفای نقش خود به عنوان یک بازیگر جهانی دارد. اروپا برای اینکه شایستگی رقابت های جهانی را داشته باشد همچنان به تغییرات اساسی نیازمند است.

گاوک همچنین از انگلیس تقاضای ماندن در اتحادیه اروپا را کرده و نگرانیهای شرکای اروپایی خود درباره جایگاه برتری آلمان در اروپا را رد کرده و اظهار داشت که من به همه شهروندان اروپایی اطمینان می دهم که در بین تشکل های سیاسی در آلمان کسی نیست که برای دیکته کردن سیاستهای این کشور به اروپا تلاش کند.