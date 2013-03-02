طرح توافقی بودجه اروپایی در آستانه شکستی دوباره/ احتمال مخالفت پارلمان با توافق سران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "ساربروکر سایتونگ" در گزارشی نوشت: پارلمان اتحادیه اروپا موضع ستیزه جویانه ای را در برابر مصوبه چند هفته پیش سران اتحادیه اروپا درباره بودجه هفت سال آینده این اتحادیه اتخاذ کرده است. درست سه هفته بعد از توافق سران دولتهای اروپایی بر سر اولین بودجه صرفه جویانه اتحادیه برای سالهای 2014 تا ،2020 به نظر می رسد که این برگه اعتبار خود را از دست می دهد.

"مارتین شولتز" رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در این باره اظهار داشته است که احتمال بسیار زیاد می رود که اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا به این توافق بودجه ای، رای منفی بدهند.

چنین وتویی از طرف پارلمان اروپایی برای بودجه توافق شده از طرف سران که قرار است در 13 مارس برای آن رای گیری شود بسیار فاجعه بار خواهد بود و بعد از آن سران اتحادیه اروپایی باید در نشست دیگری در بروکسل این روند را از ابتدا آغاز کنند.

نویسنده در ادامه با اشاره به انتقاد "مارتین شولتز" به مصوبه بودجه سران اروپایی که آن را غیر مدرنترین بودجه ارزیابی کرده است نوشت: وی بلافاصله بعد از توافق سران اروپایی بر سر بودجه در ماه گذشته به مسائل و مشکلات چهارچوب مالی در نظر گرفته شده اشاره کرد. اتحادیه اروپایی در این توافق با کاهش قابل ملاحظه بودجه خود، با بودجه 960 میلیارد یورویی برای هفت سال آینده موافقت کرد.

شولتز همچنین بر این عقیده است که با تصویب این طرح بودجه ما در سال 2020 همان اندازه پول در اختیار داریم که در سال 2005 داشتیم که این بسیار غیر مسئولانه است. البته پارلمان اتحادیه اروپا نمی خواهند اساسا با تصمیمات بودجه ای اتحادیه اروپا مخالفت کند اما انتظار تغییرات مهمی در این راستا را دارند.

رئیس پارلمان اروپایی بر این عقیده است که اظهار نظرهای فعلی درباره بودجه اروپایی از صحت کمتری برخوردار است. البته ما هم پول بیشتر را نمی خواهیم، اما خواهان خرج کردن صحیح تر هستیم. اینکه آیا توافق بودجه ای سران اتحادیه اروپا در 13 ماه مارس با شکست مواجه می شود یا نه، مشخص نیست.