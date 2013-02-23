علی اکبر لبافی در گفتگو با مهر از برنامه ارائه بسته جدید ایجاد فرصتهای جدید شغلی از سوی دولت در سال آینده و احتمال برنامه ریزی در شورای عالی اشتغال خبر داد و گفت: درباره ایجاد فرصتهای جدید شغلی، قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد 1 میلیون و 100 هزار فرصت جدید شغلی را در هر سال پیش بینی کرده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در این زمینه شورای عالی اشتغال برنامه‌ریزی‌هایی را به منظور تعیین سهم هر استان، میزان تسهیلات مورد نیاز، سهم بانک ها و موضوعاتی از این دست خواهد داشت.

لبافی برنامه سال جاری را نیز تاکید بر ایجاد 1 میلیون و 100 هزار فرصت جدید شغلی دانست و خاطر نشان کرد: در گزارشی که اخیرا در شورای عالی اشتغال پیرامون وضعیت اشتغال زایی استانها در سال جاری ارائه شد، سیمای بازار کار کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش مهر، در چند سال اخیر دولت با هدف کاهش نرخ بیکاری و پاسخ به نیازهای شغلی کارجویان و جوانان وظایفی را در قالب شورای عالی اشتغال تدوین و بر عهده استان ها قرار داده است. همچنین تکالیفی را نیز بر عهده بانک ها گذاشته است.

در دو سال گذشته دولت اعلام کرده است که توانسته از طریق برنامه ریزی و اختصاص منابع مالی به طرح های اشتغال زایی، تا 3 میلیون و 200 هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد کند و این برنامه را تا زمان تامین نیازهای بازار کار ادامه خواهد داد.

با این حال بررسی گزارشات مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری در سال های گذشته چندان نشانه هایی از ایجاد اشتغال میلیونی و تاثیرگذاری آن بر بازار کار ندارد و هنوز هم چند میلیون جوان کارجو در انتظار ورود به بازار کار کشور هستند. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران برای نرخ بیکاری در تابستان امسال ارائه کرده بود، تعداد بیکاران کشور بالغ بر 3 میلیون نفر بوده است.