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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۲۲

دهها نفر در درگیریهای مالی کشته شدند/ بیشترین آمار تلفات برای سربازان چاد

دهها نفر در درگیریهای مالی کشته شدند/ بیشترین آمار تلفات برای سربازان چاد

یک رسانه غربی از کشته شدن 13 سرباز چاد در جریان عملیات نظامی در مالی خبر داد و نوشت بدترین آمار تلفات متحمل ارتش کشور فوق شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چاد تاکنون از زمان آغاز عملیات نظامی در مالی به رهبری فرانسه که به بهانه مبارزه علیه افراطیون در شمال این کشور صورت می گیرد، متحمل بدترین تلفات شده و در جریان آن 13 سرباز چاد و 65 شورشی کشته و  5 فرد دیگر زخمی شدند.

یک مقام آمریکایی نیز تایید کرد که واشنگتن هواپیماهای بدون سرنشین را برای نظارت بر عملیات نیروهای فرانسوی در مالی به نیجریه اعزام کرده است.

فرماندهی ارتش چاد نیز خبر درگیریهای روز گذشته میان نیروهای چاد و افراطیون در مناطق کوهستانی مالی را تاکید کرد.

کد مطلب 2003937

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