دهها نفر در درگیریهای مالی کشته شدند/ بیشترین آمار تلفات برای سربازان چاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چاد تاکنون از زمان آغاز عملیات نظامی در مالی به رهبری فرانسه که به بهانه مبارزه علیه افراطیون در شمال این کشور صورت می گیرد، متحمل بدترین تلفات شده و در جریان آن 13 سرباز چاد و 65 شورشی کشته و 5 فرد دیگر زخمی شدند.

یک مقام آمریکایی نیز تایید کرد که واشنگتن هواپیماهای بدون سرنشین را برای نظارت بر عملیات نیروهای فرانسوی در مالی به نیجریه اعزام کرده است.

فرماندهی ارتش چاد نیز خبر درگیریهای روز گذشته میان نیروهای چاد و افراطیون در مناطق کوهستانی مالی را تاکید کرد.