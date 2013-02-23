ادامه پیگرد افراد مسلح در حومه دمشق و حلب / تروریستها بار دیگر به جان هم افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، ارتش سوریه روز گذشته علاوه بر پیگرد تروریستها در حومه دمشق، حلب و ادلب از ورود یک گروه مسلح از مرز لبنان به خاک سوریه جلوگیری کرد.

حومه دمشق

عملیات ارتش سوریه روز گذشته در مناطق داریا، النبک، دوما، حرستا، الحجر الاسود در حومه دمشق ادامه پیدا کرد که طی آن، خسارتها و تلفات سنگینی به تروريستهای مسلح وارد و تعداد زیادی از آنها کشته و زخمی شدند.

در این عملیات یک توپ 23 میلیمتری که گروههای مسلح از آن برای هدف قرار دادن هواپیماها استفاده می کردند، منهدم شد. در این عملیات چندین نفر از سرکردگان گروههای تروریستی در این مناطق نیز به هلاکت رسیدند.

حومه حمص

در مناطق تلدو، الحوله، عقرب، تل ذهب، کفر رعایا، السلطانیه، المزارع، جوبر در حومه حمص عملیات گسترده ارتش ادامه پیدا کرد. در این مناطق، تروریستها متحمل خسارات سنگینی شدند و مقادیر زیادی از تجهیزات نظامی آنها منهدم شد.

حومه ادلب ؛ تروریستها بار دیگر به جان هم افتادند

روز گذشته دو گروه تروریستی مسلح در حومه ادلب بر سر اموال غارت شده از مردم در منطقه سراقب درگیر شدند. در این درگیری 10 نفر از تروریستها به هلاکت رسیدند.

در ادامه عملیات ارتش در مناطق وادی الضیف، الحامدیه، عاموده، زرزور، خان السبل، تفتناز و معره النعمان در حومه ادلب، تعداد زیادی از اعضای گروههای مسلح کشته و زخمی شدند.

حومه حلب

در مناطق الذهبیه، العزیزه، تل حاصل، منگ، عندان، مایر، حریتان، تل شغیب و مارع در حومه حلب نیروهای ارتش به سرکوب گروههای مسلح و پیگرد آنها ادامه دادند. در این مناطق، تروریستها اقدام به اقدامات خرابکارانه و غارت اموال عمومی می کردند.

در مناطق هنانو ، قاضی عسكر، الميسر، النقارين، الحلوانية، الليرمون وبستان القصر در حومه حمص خسارات سنگینی به تروریستهای مسلح وارد آمد و تعداد زیادی از آنها کشته و زخمی شدند.

روز گذشته نیروهای ارتش سوریه تلاش یک گروه مسلح را که در نظر داشتند از لبنان وارد این کشور شوند، ناکام گذاشتند. این درگیری در منطقه تلکلخ در حومه حمص رخ داد که طی آن تعداد زیادی از اعضای این گروه مسلح کشته شده و تسلیحات همراه آنها کشف و ضبط شد.