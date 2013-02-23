به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اقبالي درباره برخی جزئیات آزمون دکتری 92 دانشگاه آزاد که روزهای 3 و 4 اسفندماه برگزار شد، گفت: با توجه به نظرسنجي ها، آزمون تستی دکتری دانشگاه آزاد، حكايت از رضايت داوطلبان دارد.

وی درباره مقایسه ترکیب جنسیتی این کنکور با سال گذشته، اظهار داشت: در آزمون سال گذشته، 14126 نفر زن و 24590 نفر مرد شرکت کردند که این تعداد در آزمون سال 92 به 24311 نفر زن و 40626 نفر مرد رسید که بیانگر رشد 71 درصدی زنان و 67 درصدی مردان در آزمون امسال نسبت به سال گذشته است.

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد، نتايج اوليه آزمون كتبي تا ارديبهشت سال 92 اعلام مي شود، اما نتايج قطعي آزمون مقطع دكتري تخصصي پس از انجام مصاحبه هاي علمي در شهريور ماه اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 1800 نفر در دوره با آزمون و 400 نفر در دوره بدون آزمون پذیرش خواهند شد که نشان از رشد 22 درصدی پذیرش دانشجو در این مقطع تحصیلی است.



