نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام شد.

داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش می‌توانند نتیجه آزمون خود را از سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی https://medu1404.hrtc.ir/hrt/profile/ مشاهده کنند.