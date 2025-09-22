نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام شد.
داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش میتوانند نتیجه آزمون خود را از سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی https://medu1404.hrtc.ir/hrt/profile/ مشاهده کنند.
نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام شد.
