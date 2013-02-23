مجتمع پتروشیمی MEK ماهشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز پنجم اسفند ماه یک طرح جدید پتروشیمیایی در نخستین هاب پتروشیمی ایران در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر افتتاح شد.



با بهره برداری از این طرح جدید پتروشیمیایی با ظرفیت تولید 5 هزار تن در سال، کشور در تولید مواد اولیه و افزودنی صنایع رنگ سازی و روغن موتور به خودکفایی کامل رسید.



خوراک این واحد جدید پتروشیمی "رافینت-2" بوده که هم اکنون این محصول هم توسط برخی از صنایع پتروشیمی خصوصی کشور در بندر ماهشهر تولید می شود.



بر این اساس با راه اندازی این واحد جدید، زنجیره ارزش افزوده محصول پتروشیمی رافینت-2 کامل شده است و مسئولان پیش بینی می کننند کشور از واردات ماده شیمیایی MEK به طور کامل به خودکفایی برسد.



با تولید بومی این محصول جدید پتروشیمیایی، واردات آن از کشورهای چین، ژاپن، هند و برخی از کشورهای اروپایی به طور کامل متوقف خواهد شد ضمن انکه هزینه تولید انواع گریدهای رنگ و روغن موتور هم به شدت کاهش می یابد.



در حال حاضر طراحی این طرح جدید پتروشیمی برای تولید 5000 تن در سال بوده است که با تکمیل و راه اندازی تمامی واحدهای فرآیندی و انجام تغییرات مهندسی امکان افزایش ظرفیت تولید به 8 هزار تن در سال وجود دارد.



یکی از ویژگی‌های بهره برداری از این طرح جدید پتروشیمی، انجام تمامی مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی واحد توسط متخصصان داخلی است.



در شرایط فعلی کشورهایی همچون ژاپن، چین، هند، آلمان و آمریکا از مهمترین کشورهای تولیدکننده این محصول استراتژیک پتروشیمی در سطح جهان هستند.