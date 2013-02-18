طرح بزرگ صنعتی پتروشیمی ایلام اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می رسد

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح پتروشیمی یکی از طرحهای بزرگ پتروشیمی در سطح کشور است که جزو طرحهای مهر ماندگار نیز قرار دارد.
وی بیان داشت: در حال حاضر بازدیدهای مکرری از این طرح به عمل آمده و تصمیمات خوبی برای اتمام این پروژه مهم اتخاذ شده است.
این مسئول ادامه داد: بر اساس برآورد کارشناسان این طرح در فاز اول اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی افزود: ایجاد صنایع پایین دستی در کنار پتروشیمی ایلام نیز می تواند در رونق هر چه بیشتر استان ایلام به خصوص در بخش اشتغال کمک کند.
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