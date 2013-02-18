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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

عباس زاده:

طرح بزرگ صنعتی پتروشیمی ایلام اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می رسد

طرح بزرگ صنعتی پتروشیمی ایلام اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: طرح بزرگ صنعتی پتروشیمی ایلام اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح پتروشیمی یکی از طرحهای بزرگ پتروشیمی در سطح کشور است که جزو طرحهای مهر ماندگار نیز قرار دارد.

وی بیان داشت: در حال حاضر بازدیدهای مکرری از این طرح به عمل آمده و تصمیمات خوبی برای اتمام این پروژه مهم اتخاذ شده است.

این مسئول ادامه داد: بر اساس برآورد کارشناسان این طرح در فاز اول  اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی افزود: ایجاد صنایع پایین دستی در کنار پتروشیمی ایلام نیز می تواند در رونق هر چه بیشتر استان ایلام به خصوص در بخش اشتغال کمک کند.

کد مطلب 2000350

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