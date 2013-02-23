زمان بازی ایران و آلمان در لیگ جهانی بدون شرط و شروط تغییر کرد

سعید درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه زمان اولیه تعیین شده برای دیدار با آلمان (24 و 26 خردادماه) همزمان با انتخابات ریاست جمهوری بود و به همین دلیل فدراسیون والیبال خواستار تغییر زمان آن شد، اظهارداشت: تنها مسئله در این زمینه موافقت آلمانی‌ها برای تغییر زمان بازی بود که آنها همکاری لازم در این زمینه را داشتند. به همین دلیل فدراسیون جهانی بدون هیچ شرط و شروط دیگری با درخواست ایران موافقت کرد.

وی با اشاره به جدول مسابقات لیگ جهانی خاطرنشان کرد: از گروه A این رقابت‌ها و در هفته پایانی مرحله مقدماتی یعنی طی روزهای 12 تا 14 جولای (21 و 23 تیرماه) دیدار تیم‌های برزیل با آمریکا و بلغارستان با لهستان برگزار می‌شود. در این زمان برای برگزاری هیچ دیداری از گروه B که ایران هم در آن قرار دارد، برنامه ریزی نشده بود.

عضو کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا ادامه داد: فدراسیون والیبال ایران از این جای خالی برای ارائه درخواست خود به مسئولان FIVB استفاده کرد. بنابراین آنها بهانه‌ای برای مخالفت نداشتند. فقط اینکه باید آلمانی‌ها هم تغییر زمان بازی را می‌پذیرفتند که خوشبختانه مشکلی از این بابت نداشتند. آنها 3تا 5 جولای در دیدارهای خانگی به مصاف روسیه می‌روند سپس آماده رقابت با ایران می‌شوند.

درخشنده تاکید کرد: بدین ترتیب دیدار تیم‌های ایران و آلمان در لیگ جهانی یک هفته پیش از آغاز مرحله نهایی این رقابت‌ها (25 تا 30 تیرماه) برگزار می‌شود. تاخیر در زمان برگزاری این دیدار کاملا برای والیبال ایران خوب است چون بدون هیچ دغدغه‌ای آن را برگزار خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی والیبال هفته گذشته با درخواست ایران مبنی بر تغییر زمان دیدار تیم‌های ملی ایران و آلمان در لیگ جهانی و تاخیر در برگزاری آن موافقت کرد. بر این اساس دیدار تیم‌های ملی ایران و آلمان از 24 و 26 خرداد به 21 و 23 تیرماه موکول شد.