ایجاد سه تغییر در برنامه لیگ جهانی 2013 / تعویق بازی ایران - آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، بر اساس اعلام فدراسیون جهانی والیبال FIVB؛ تیم ملی پرتغال جایگزین تیم ملی مصر در گروه C لیگ جهانی والیبال شد و در پایان مرحله مقدماتی ( بین قاره ای) لیگ جهانی که قرار بود از هجده تیم شرکت کننده هشت تیم به مرحله نهایی صعود کنند، شش تیم به این مرحله صعود خواهند کرد. به این ترتیب که دو تیم برتر گروه های A و B و تیم برتر گروه C به همراه آرژانتین میزبان مرحله نهایی، در این مرحله با هم رقابت خواهند کرد.

همچنین بر اساس تصمیم فدراسیون جهانی و موافقت فدراسیون های والیبال ایران و آلمان با توجه به اینکه مرحله نهایی در کشور آرژانتین برگزار می شود، به علت بعد مسافت ایران و آرژانتین؛ دیدار تیم های ایران و آلمان که قرار بود 21 و 23 تیرماه برگزار شود، 21 و 22 تیرماه در سالن دوازده هزار نفری آزادی برگزار خواهد شد.