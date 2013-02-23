  1. فرهنگ و ادب
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

رادیو کتاب با دانشکده کتابداری دانشگاه تهران همکاری می‌کند

رادیو کتاب با دانشکده کتابداری دانشگاه تهران همکاری می‌کند

در نشست مشترکی که صبح امروز میان مسئول راه‌اندازی رادیو کتاب و رییس دانشکده کتابداری دانشگاه تهران برگزار شد، شرایط همکاری میان این دو نهاد بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه صبح امروز شنبه 5 اسفند میان حمیدرضا ولیان مسئول راه‌اندازی رادیو کتاب و غلامرضا فدایی رییس دانشکده کتابداری دانشگاه تهران برگزار شد و طرفین در جلسه به توافقاتی در زمینه‌های همکاری مشترک رسیدند.

فدایی در این نشست گفت: زمینه‌های گوناگونی برای همکاری دانشگاه با رادیو کتاب فراهم است. برخی حوزه‌های موجود مانند علم سنجی، گروه‌های کتابداری و اطلاع رسانی فعال در دانشکده، مرجع شناسی و سواد اطلاعات از جمله موضوعات مناسب برای برنامه‌سازی در رادیو است.

ولیان هم رویکرد رادیوکتاب را بهره‌مندی از ظرفیت دانشگاه‌ها به ویژه دانشکده‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی اعلام کرد و گفت: حضور رادیوکتاب در دانشگاه‌ها و حضور دانشگاهیان در رادیو کتاب، جزو برنامه‌های اصلی رادیو کتاب خواهد بود.

وی حضور اساتید و کارشناسان دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران در برنامه‌ها و همچنین معرفی و بررسی پایان‌نامه‌های دانشجویی را از جمله موضوعات همکاری بین دو نهاد مذکور معرفی کرد.

کد مطلب 2004233

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