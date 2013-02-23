30 واحد صنفی رودسر برای برگزاری فروش های فوق العاده اعلام آمادگی کردند

محمدعلی حسین نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره با مشارکت 40 واحد صنفی و تولیدی از 15 تا 25 اسفندماه از ساعت 9 صبح تا 9 شب در خیابان گلسار رودسر برگزار می شود.

وی اظهارداشت: در این نمایشگاه کالاهای پرمصرف این ایام بویژه مواد غذایی و پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش و آجیل و خشکبار با تخفیف 5 تا 15 درصد عرضه خواهد شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودسر گفت: در این شهرستان 30 واحد صنفی نیز برای برگزاری فروش های فوق العاده از 15 اسفند ماه تا اوائل فرودین ماه سال 92 اعلام آمادگی کرده که با نصب پلاکارد و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه اقدام می کنند.

وی تصریح کرد: در این واحدهای صنفی که بیشتر عرضه کننده پوشاک، کیف و کفش و مواد غذایی هستند، کالاهای خود را با تخصیصی حداقل 10 تا 15 درصد زیر قیمت بازار در این شهرستان عرضه خواهند کرد.

حسین نیا گفت: همینطور 20 تن سیب و 10 تن پرتقال نیز برای توزیع در این شهرستان طی ایام پایانی سال در نظر گرفته شده است که با نرخ مصوب دولتی و با اطلاع رسانی قبلی بین شهروندان توزیع می شود.

وی افزود: علاوه بر این مقادیر مناسبی از کالاهای اساسی از قبیل برنج، روغن، گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز برای رودسر در استان ذخیره سازی شده که در صورت کمبود عرضه و یا افزایش قیمت ها با هدف تنظیم بازار توزیع خواهد شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودسر همچنین از اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز در این شهرستان خبرداد و گفت: این طرح با هدف اطمینان از تامین مناسب اقلام اساسی توسط شهروندان عدم کمبود در عرضه کالاها و نظارت بر روند عرضه کالا و خدمات به منظور مقابله با تخلفات احتمالی از 15 اسفند ماه تا 25 فروردین ماه سال آینده به مرحله اجرا در می آید.

وی یادآورشد: در این طرح از تمامی امکانات این شهرستان بویژه بازرسان این اداره، مجمع امور صنفی و ناظران افتخاری استفاده شده و بازرسان مزبور با حضور در سطح بازار، انبارها و سردخانه های نگهداری کالا، مراکز عرضه خدمات عمومی و واحدهای صنفی بر فعالیت بنگاه های اقتصادی، بویژه عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز ایام پایانی سال و ایام عید نظارت می کنند.