بی مهری داوران به تیم های قعرنشین/ نباید دست از حمايت گهر برداريم

علي قرايي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جدول ردهبندي چند تيم شرايط شبيه به ما را دارند و اين شانس ما را براي بقا در ليگ برتر بيشتر ميكند.
وي عنوان كرد: كادر مديريتي باشگاه، كادر فني و بازيكنان همگي تلاش ميكنيم كه تيم در ليگ برتر بماند و انصافا كسي در اين راه كوتاهي نكرده است.
قرایی عنوان کرد: در حوزه مديريتي نیز خوشبختانه مشكل مالي آنچناني نداريم و بازيكنان 50درصد قراردادها را گرفتهاند ضمن اينكه تا جايي كه در توان مجموعه مديريتي بوده است سعي كرديم مشكل خاصي وجود نداشته باشد.
قائم مقام باشگاه گهردورود همچنين به بازي امروز مقابل نفت تهران اشاره كرد و گفت: نفت تيم استخوانداري است اما ما هم جوانان با انگيزهاي داريم كه ميتوانند براي نفت دردسرساز شوند.
وي ادامه داد: نتيجه بازي امروز و شرايط كار در زمين مشخص خواهد شد و به هر جهت اميدوارم ما برنده بازي باشيم.
وي همچنين به تأثير نحوه داوريها در نتیجه بازيهاي گذشتهي گهر به خصوص بازي با پرسپوليس اشاره كرد و گفت: همه ديدند كه داوري چقدر به ضرر ما بوده است و من نميدانم چرا هميشه تيمهاي قعرنشين جدول بيش از همه بايد مورد بيمهري داورها قرار گيرند.
قرايي با بیان اینکه اميدوارم امروز داوري به ضرر ما نباشد، عنوان کرد: ما در شرايط حساسي قرار داریم و نيازمند حمايت همهجانبه هستيم تا بتوانيم همچنان به بقا در ليگ برتر اميدوار باشيم.
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