عليرضا پورمند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ديگر براي ما فرقي نميكند مقابل چه تيمي قرار ميگيريم چرا که بايد در هر بازي به پيروزي بينديشيم و تنها شانس ما براي ماندن در ليگ پيروزي و امتياز است.
پورمند عنوان كرد: هر چند در بازيهاي زيادي با بدشانسي امتيازاتي را از دست داديم اما بايد آنقدر در زمين خوب ظاهر شويم تا شانسها را به نفع خودمان تمام كنيم.
وي همچنين گفت: تمامي تيمهاي حاضر در ليگ برتر از نظر ساختاري و امكاناتي شرايط بسيار بهتري نسبت به ما دارند اما در زمين شرايط فرق ميكند و ما در بيشتر بازيها نسبت به حريفان بهتر عمل كرديم ولي در نتيجهگيري موفق نبودهايم.
مربي تيم فوتبال گهر دورود در خصوص بازي امروز در مقابل نفت تهران بیان داشت: نفت يك تيم كامل با ساختار تيمي مناسب است و در بازيهاي اين فصل با هدايت ابراهيمزاده ثابت كرده كه از مدعيان جدي در كسب سهميه آسيايي و تاحدودي ليگ برتر است.
وي ادامه داد: با اين تفاسير امروز كار بسيار دشواري را پيش رو داريم اما فراموش نكنيم كه در خيلي از بازيهاي اين فصل در مقابل تيمهاي بزرگي چون نفت بسيار خوب ظاهر شديم و هيچگاه چهره يك تيم دست و پا بسته را نشان ندادهايم.
عليرضا پورمند یادآور شد: اينكه چقدر امكان پيروزي ما در اين بازي دشوار وجود دارد تنها در ميدان مسابقه مشخص خواهد شد و ما امروز ميآييم كه نفت تهران را از پيش رو برداريم.
نظر شما