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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

پورمند با مهر مطرح کرد:

بازيهاي پيش‌رو براي گهر حكم حذفي را دارند/ برای بردن "نفت" به میدان می رویم

بازيهاي پيش‌رو براي گهر حكم حذفي را دارند/ برای بردن "نفت" به میدان می رویم

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مربي تيم فوتبال گهر دورود بازي‌هاي باقيمانده در ليگ برتر را در حكم مسابقات حذفي قلمداد و عنوان كرد براي بقا در ليگ بايد در همه بازي‌ها با ديد جام حذفي به ميدان برويم.

عليرضا پورمند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ديگر براي ما فرقي نمي‌كند مقابل چه تيمي قرار مي‌گيريم چرا که بايد در هر بازي به پيروزي بينديشيم و تنها شانس ما براي ماندن در ليگ پيروزي و امتياز است.

پورمند عنوان كرد: هر چند در بازي‌هاي زيادي با بدشانسي امتيازاتي را از دست داديم اما بايد آنقدر در زمين خوب ظاهر شويم تا شانس‌ها را به نفع خودمان تمام كنيم.

وي همچنين گفت: تمامي تيم‌هاي حاضر در ليگ برتر از نظر ساختاري و امكاناتي شرايط بسيار بهتري نسبت به ما دارند اما در زمين شرايط فرق مي‌كند و ما در بيش‌تر بازي‌ها نسبت به حريفان بهتر عمل كرديم ولي در نتيجه‌گيري موفق نبوده‌ايم.

مربي تيم فوتبال گهر دورود در خصوص بازي امروز در مقابل نفت تهران بیان داشت: نفت يك تيم كامل با ساختار تيمي مناسب است و در بازي‌هاي اين فصل با هدايت ابراهيم‌زاده ثابت كرده كه از مدعيان جدي در كسب سهميه آسيايي و تاحدودي ليگ برتر است.

وي ادامه داد: با اين تفاسير امروز كار بسيار دشواري را پيش رو داريم اما فراموش نكنيم كه در خيلي از بازي‌هاي اين فصل در مقابل تيم‌هاي بزرگي چون نفت بسيار خوب ظاهر شديم و هيچگاه چهره‌ يك تيم دست و پا بسته را نشان نداده‌ايم.

عليرضا پورمند یادآور شد: اين‌كه چقدر امكان پيروزي ما در اين بازي دشوار وجود دارد تنها در ميدان مسابقه مشخص خواهد شد و ما امروز مي‌آييم كه نفت تهران را از پيش رو برداريم.

کد مطلب 2004255

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