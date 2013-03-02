امام گفت اگر بنی صدر بخواهد به آمریکا برود دیگر رئیس جمهور نیست

حسن غفوری فرد در خصوص اظهارات مقامات امریکایی درباره مذاکره با ایران با بیان اینکه در مورد مذاکره با غرب دو نکته را باید لحاظ کرد، در گفتگو با مهر خاطر نشان کرد: اول اینکه تصمیم گیری درباره سیاست های اصلی نظام طبق قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری صورت می گیرد و در این مورد هیچ کس دیگری از رئیس جمهوری گرفته تا وکلای ملت اگر مذاکره کنند کمترین مشروعیتی نخواهد داشت.

غفوری فرد با اشاره به مخالفت امام با رفتن بنی صدر به سازمان ملل در سالهای ابتدای انقلاب گفت: در آن زمان امام گفتند اگر بنی صدر به سازمان ملل برود ما اعلام می کنیم که وی رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی در ادامه به مواضع صریح رهبری در این مورد اشاره کرد و گفت: الان هم مذاکره با آمریکا به صلاح کشور نیست و این موضوع منتفی شده است.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه امام رابطه ما با آمریکا را به گرگ و میش تشبیه کرده بودند گفت: مساله دوم این است که باید دید آیا مذاکره با امریکا اصلا سودی دارد یا خیر.

وی افزود: قطعا آمریکا از موضع مساوی با ما مذاکره نمی کند بلکه خواهان مذاکره ای از موضع تحکم و سلطه است که این نوع مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید.

غفوری فرد با بیان اینکه ما درطول 50 سال اخیر هیچ صداقتی در سیاست امریکا ندیده ایم تاکید کرد: اولین قدم در مذاکره این است که طرفین به هم اعتماد داشته باشند و تا اعتمادی برقرار نشود نمی توان به پیشنهاد آمریکا درباره مذاکره پاسخ داد.

وی پیشنهاد مذاکره از سوی امریکا را تلاش برای شکستن مقاومت ایران دانست و گفت: امریکا می خواهد به دنیا بگوید جمهوری اسلامی ایران بعد از 30 سال مجبور شد پای میز مذاکره بنشیند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه قصد امریکا از مذاکره بهره برداری سیاسی است اظهارداشت: اینکه امریکا می گوید با پذیرفتن پیشنهاد مذاکره از سوی ایران تحریم ها را لغو خواهد کرد نوعی بازی سیاسی برای امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: مطمئنا امریکا در مقابل؛ درخواستهای غیر قابل قبولی مثل توقف غنی سازی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امریکا باید ابتدا اعتماد جمهوری اسلامی را جلب کند تصریح کرد: بازگرداندن اموال متعلق به ایران که بیش از 30 سال توسط دولت امریکا توقیف شده بوده از جمله مواردی است که باید امریکا برای اعتماد سازی در گام های اولیه انجام دهد.

نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه انجام چنین اقداماتی توسط آمریکا محال به نظر می رسد گفت: به نظر ما آمریکا نمی تواند از خوی سلطه طلبی خود دست بردارد.

غفوری فرد با تاکید بر اینکه هم اکنون جمهوری اسلامی باید سیاست مستقل خود را ادامه دهد، خاطرنشان کرد: نگاه ما به آمریکا به عنوان دشمن صد درصدی ایران، اسلام و آزادی خواهان است و با توجه به حمایت های صریح آمریکا از اسرائیل نمی توان تصور کرد که با درخواست مذاکره از در دوستی وارد شده است.

وی در پایان تاکید کرد: ایران باید راه های مختلفی برای دور زدن تحریم ها پیدا کند. همچنان که تا کنون تمام پیشرفت های هسته ای و نظامی در سایه تحریم ها بوده است.