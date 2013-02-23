مرسی زمان انتخابات پارلمانی را تغییر خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز"، "احمد فهمی" رئیس مجلس شورای مصر اظهار داشت: پس از درخواست چند عضو مسیحی در مجلس، "محمد مرسی" زمان آغاز برگزاری انتخابات پارلمانی را تغییر خواهد داد.

از آنجایی که زمان برگزاری انخابات همزمان با اعیاد مسیحیان است، نمایندگان مسیحی به زمان برگزاری انتخابات که مرسی روز پنجشنبه اعلام کرده بود، اعتراض کردند.

رئیس مجلس شورای مصر امروز اظهار داشت: رئیس جمهوری، درخواست نمایندگان مسیحی را در خصوص تغییر زمان برگزاری انتخابات پارلمانی پذیرفت.

خبرگزاری "الشرق الاوسط" به نقل از " باکینام الشرقاوی" معاون رئیس جمهوری مصر نوشت: تدابیر قانونی و هماهنگی با طرفهای ذیربط برای دستیابی به توافق در خصوص زمان جدید برگزاری انتخابات پارلمانی در حال اجراست و تا چند ساعت دیگر فرمان ریاست جمهوری در این خصوص صادر خواهد شد.