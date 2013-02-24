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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۲۷

تجلیل از حمید شاهنگیان برای یک‌عمر آهنگسازی انقلابی

تجلیل از حمید شاهنگیان برای یک‌عمر آهنگسازی انقلابی

حمید شاهنگیان، نوازنده و آهنگساز انقلابی که سرودهایی چون "خمینی ای امام" و "برخیزید، برخیزید!" را خلق کرده است، تجلیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نکوداشت حمید شاهنگیان با عنوان "بانگ بیداری" و با حضور چهره‌های فرهنگی و هنرمندانی چون محمد گلریز، احمدعلی راغب، مجید اخشابی، هادی آرزم و محمدرضا زائری در کافه نخلستان اوج برگزار می‌شود.

در این مراسم، سرود "برخیزید، برخیزید!" با ترکیبی از اجراکنندگان آن در سال57 و گروهی از جوانان نسل چهارم برای اولین‌بار به همراه کلیپ‌های تصویری اجرا خواهد شد.

نکوداشت حمید شاهنگیان، نوازنده و آهنگساز انقلابی کشورمان به همت سازمان هنری رسانه ای اوج و خانه سرود انقلاب اسلامی، روز دوشنبه 7 اسفندماه، ساعت 16 در کافه نخلستان اوج واقع در خیابان طالقانی، خیابان برادران مظفر شمالی، پلاک98 برگزار می‌شود.

کد مطلب 2004783

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