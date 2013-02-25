به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز، دوشنبه هفتم اسفند ماه با حضور برخی از دست‌اندرکاران حوزه موسیقی و سرود و همچنین آهنگسازان و شاعران این عرصه، مراسم پاسداشت از سید حمید شاهنگیان آهنگساز سرودهای انقلابی در کافه نخلستان سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار شد.

حجت‌السلام محمدرضا زائری در مراسم بزرگداشت حمید شاهنگیان بیان کرد: شنیدن صوت‌ها و نغمه‌هایی که به گوش‌مان می‌رسند و ایجاد انگیزه می‌کنند، از آن جهت مهم هستند که امروز در جنگ نرم به سر می‌بریم. گرچه متاسفانه ما در تخریب کردن اصطلاحات استاد هستیم تا آنجا که صرفا آنها را تشریفاتی می‌بینیم.

وی تصریح کرد: اگر ما به روحیه بسیجی نیاز داریم باید بر روی این مهم کار کنیم و بی‌تعارف باید بپذیریم که موسیقی یک قدرت است، از آن رو که تاثیرگذاری بسیاری دارد. مثال ساده این که بعد از جنگ 33 روزه لبنان، نیروهای انقلابی سرودی را خواندند که بعدها در مسابقه‌ای با حریف اسرائیلی و پیش از برگزاری مسابقه آن سرود را پخش کردند که همین موضوع باعث تخریب روحیه تیم اسرائیلی شد. در واقع در اینجا کاملا قدرت موسیقی محسوس است.

به گفته وی، شنیدن آهنگ‌های انقلابی در جبهه جنگ نرم بسیار مفید است زیرا روحیه انقلابی را در سربازان این عرصه تقویت خواهد کرد.

این نویسنده و شاعر با بیان این که لالایی‌های مادرانمان و قطعات انقلابی و سرودهای دوران جنگ هستند که هویت ما را ثبت کرده‌اند، ادامه داد: متاسفانه ما گاهی نسلی را تربیت می‌کنیم که شعار دینی و نشانه دینی دارد اما خط قرمزها و جوانمردی‌ها را نمی‌داند. حال این نغمه‌های موسیقی می‌توانند ما را به یک باور برسانند و ذکر لسانی را به یک ذکر قلبی بدل کنند و در نهایت باعث تضعیف و تزلزل جبهه باطل شده و به جبهه اهل حق روحیه امید و تحرک ببخشند که اگر اینگونه شد عمل صالح صورت گرفته. هر گامی که باعث خشم دشمن شود یک عمل صالح است و من به احترام این عمل صالح و به عنوان عضو کوچک جامعه که کار فرهنگی می‌کند آماده‌ام که دست حمید شاهنگیان را ببوسم.

زائری در پایان صحبت‌هایش با تاکید بر این که گاهی مقابله با دشمن با یک نغمه موسیقایی انجام می‌شود، گفت: من نیز به نوبه خودم از حمید شاهنگیان و آثار ارزشمند او تشکر می‌کنم.

محمد میرزمانی نیز در این مراسم ابتدا به شکل‌گیری دوستی‌اش با حمید شاهنگیان اشاره کرد و گفت: آشنایی من با حمید شاهنگیان به بعد از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد که از طریق یک دوست مشترک موفق به آشنایی با او شدم. پیش از انقلاب نوارهایی از سخنرانی‌های امام از پاریس به ما می‌رسید تا در ایران منتشر کنیم که درانتهای آن ها سرودهایی بود و ما فکر می‌کردیم که آن سرودها در پاریس ضبط شده‌اند اما بعدها فهمیدیم که حمید شاهنگیان کارهای سرود آن نوارها را انجام می‌داده است.

میرزمانی متفاوت از دیگر سخنرانان بیشتر به بیان ویژگی‌های موسیقایی کارهای حمید شاهنگیان پرداخت و دراین‌باره اظهار کرد: قطعا پدیده‌هایی که مورد استقبال قرار می‌گیرند بدون دلیل و علت نیستند. یعنی به‌طور اتفاقی همچنین اتفاقی نمی‌افتد که مثلا "خمینی ای امام" معروف و ماندگار شود و به طور قطع این دست کارها به لحاظ زیبایی‌شناختی و هنری یک المان‌هایی داشته‌اند.

وی درمورد ویژگی‌های آثار شاهنگیان گفت: بارزترین ویژگی و شاخصه کارهای شاهنگیان جذابیت آنهاست؛ اتفاقی که در آثار امروزی رخ نمی‌دهد. تنوع در ریتم دیگر ویژگی آثار شاهنگیان است یعنی فواصل نت‌های کارهای او این گونه است که سبب می‌شود قطعات او قابلیت زمزمه کردن پیدا می‌کنند و در واقع آثار شاهنگیان زمزمه‌پذیرند.