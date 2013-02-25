به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز، دوشنبه هفتم اسفند ماه با حضور برخی از دستاندرکاران حوزه موسیقی و سرود و همچنین آهنگسازان و شاعران این عرصه، مراسم پاسداشت از سید حمید شاهنگیان آهنگساز سرودهای انقلابی در کافه نخلستان سازمان هنری رسانهای اوج برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حسین دلاوری، رییس خانه سرود انقلاب اسلامی با اشاره به این که سالیان سال دغدغه این را داشتم که چرا نباید این سنت حسنه بزرگداشت را برای بزرگانمان برگزار کنیم، افزود: امروز برنامه صمیمی و دوستانه ما در راستای برگزاری بزرگداشتی برای حمید شاهنگیان برگزار می شود که امیدوارم این مراسم، این سنت حسنه را کلید بزند و تا همیشه هم ادامه داشته باشد.
احمدعلی راغب نیز بعد از پخش کلیپی با نام "بابا خون داد" که ساخت و تنظیم آهنگ آن بر عهده او بوده است، پشت تریبون آمد و با بیان این که در ساخت سرود حمید شاهنگیان نفر اول است و من نفر دوم هستم، افزود: ما مانده بودیم که چگونه پرواز کنیم و موسیقی چه مسوولیتی دارد که شاهنگیان با سرودهای زیبای خود اینها را به ما آموخت.
وی ادامه داد: من همان جا فهمیدم که راه پرواز ما این چنین است و بی هدف نباید پرواز کرد؛ چراکه با پرواز بیهدف، به جایی نخواهیم رسید. شاهنگیان با این سرودی که در بدو ورود امام ساخت راه را به ما نشان داد و همین شد که من تصمیم گرفتم تا با هدف پرواز کنم و در ادامه راهم دنبالهرو شاهنگیان شدم.
راغب با بیان اینکه من انواع موسیقیها را میشناختم اما این نوع موسیقی را که ریشه در آیینها و مذهب ما دارد تا بدان روز تجربه نکرده بودم، ادامه داد: اما با ورود امام و با سرودهای شاهنگیان خودم را پیدا کردم و فهمیدم که موسیقی باید همراه انقلاب و مردم باشد و ما نیز باید حرف مردم را آهنگین تحویل جامعه بدهیم.
این آهنگساز سرودهای انقلابی با تاکید بر اینکه فرهنگ انقلاب را باید از راه موسیقی به نسلهای آینده انتقال داد، بیان کرد: وظیفه موسیقی زنده نگه داشتن تفکرات و انتقال آنها به نسلهای آینده است.
بعد از پخش یکی از سرودهای حمید شاهنگیان با نام "نیل و فرات"، هادی آرزم نیز گفت: من نوازندهای بودم که در بیشتر کارهای حمید شاهنگیان و احمدعلی راغب، افتخار نوازندگی را پیدا میکردم تا این که سمت و سوی کار من نیز به سمت آهنگسازی سوق پیدا کرد.
وی در پایان صحبتهای خود با بیان این که من نیز از کارهای شاهنگیان بسیار الهام گرفتهام، ادامه داد: به وجود حمید شاهنگیان که کارهای بزرگی در حوزه انقلاب انجام دادهاند، افتخار میکنم و خود را ادامهدهنده راه وی میدانم.
در این مراسم چهرههایی چون محمدرضا گلریز، محمدرضا زائری، علی ترابی رئیس انجمن موسیقی، احمدعلی راغب، حسین دلاوری، رضا مهدوی، محمد میرزمانی و ... حضور داشتند.
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