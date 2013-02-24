آزادكاران تا قهرماني كشور به مرخصي رفتند/ اردوي بعدي نوروز 92

به گزارش خبرنگار مهر، آزادكاران ملي پوش كشورمان كه به تازگي با كسب عنوان قهرماني در رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران موجي از شادي را در ايران بوجود آوردند،‌ با صلاحديد كادر فني تا زمان برگزاري مسابقات قهرماني كشور به مرخصي رفتند. البته اين آزادكاران همچنان طبق برنامه هاي كادر فني تيم ملي به استراحت فعال و تمرينات ويژه خواهند پرداخت.

محمد طلايي مربي تيم ملي كشتي آزاد ايران ضمن اظهار اين مطلب به خبرنگار مهر گفت: رقابتهاي قهرماني كشور از روز 27 اسفندماه آغاز مي شود كه طبق برنامه قرار است نفرات برتر اين پيكارها به همراه ملي پوشان شركت كننده در رقابتهاي جام جهاني از روز 6 فروردين ماه 1392 وارد اردوي آماده سازي شوند.

تيم ملي كشتي آزاد كشورمان با شكست تيم هاي ژاپن،‌ بلغارستان، گرجستان، امريكا و روسيه در رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران، براي دومين سال پياپي فاتح اين پيكارها شد.