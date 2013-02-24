بازتاب شناسایی پهپاد دشمن در رزمایش پیامبراعظم/ همکاری ایران و روسیه در بخش نفت و گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم 8 روز گذشته در نشست خبری اظهار داشت: در خلال مرحله اول رزمایش، یک نمونه از پهپاد جاسوسی دشمن نیز که به مرزهای جمهوری اسلامی ایران نزدیک شده بود، رصد و مورد شناسایی قرار گرفت.

رسانه های عربی که طی روزهای اخیر نگاه ویژه ای به مراحل مختلف رزمایش پیامبر اعظم 8 داشتند، این خبر را نیز به طور گسترده بازتاب دادند. علاوه بر شبکه های العربیه، المیادین و روسیا الیوم، بخش عربی شبکه سی ان ان در گزارشی اعلام کرد: ایران یک هواپیمای بدون سرنشین را در منطقه ای که رزمایش برگزار می شد، با حفظ تمام قطعات آن شکار کرد.

خبرگزاری رویترز اما امروز در گزارشی به واکنش سخنگوی پنتاگون درباره شکار پهپاد جدید اشاره کرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفته است: ایرانیها هنوز به طور مشخص نگفته اند که این پهپاد آمریکایی است!

خبرگزاری الشرق الاوسط مصر نیز در گزارشی نوشت: ایران پیش از این در دسامبر 2011 یک فروند پهپاد پیشرفته جاسوسی از نوع آر کیو 170 مربوط به سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا بود، شکار کرد.



شبکه خبری روسیا الیوم، روزنامه الحیات چاپ لندن، خبرگزاری فلسطین و روزنامه الاهرام مصر نیز امروز در گزارشهایی به شکار پهپاد جدید از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده اند.