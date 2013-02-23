شناسایی پهپاد جاسوسی دشمن در خلال رزمایش پیامبر اعظم 8

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عملیاتی رزمایش پیامبر اعظم 8 کرمان، سردار حمید سرخیلی سخنگوی این رزمایش با اشاره به آغاز مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم 8 از امروز اظهار داشت: در بحث جنگ الکترونیک و استفاده از تجهیزات نوین نیروی زمینی سپاه علیرغم شناسایی پروازهای فرضی دشمن یک نمونه از پهپاد جاسوسی واقعی دشمن نیز که به مرزها نزدیک شده بود توسط سیستم های الکترونیکی و راداری شناسایی شد.

سرخیلی افزود: در صورت صلاحدید فرماندهان فیلم رصد و شناسایی این پهپاد جاسوسی دشمن را به سمع و نظر مردم عزیزمان می رسانیم.

وی در ادامه افزود: قرار است در مرحله دوم رزمایش که از صبح فردا آغاز می شود از تجهیزات نوین و دستاوردهای به روز استفاده شود.