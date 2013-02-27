به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات 290 ووشوکار از 31 استان به رقابت پرداختند که در نهایت خراسان رضوی با 3 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز به مقام نخست دست یافت ، هرمزگان با 3 مدال طلا و یک نقره دوم شد و مازندران با 3 مدال طلا در جایگاه سوم ایستاد. این رقابتها در دو بخش تالو و ساندا برگزار شد که در نهایت 62 نفر جواز حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان را بدست آورند.



از میان نفرات راه يافته به اردوی تیم ملی 40 نفر در بخش ساندا و 22 نفر در بخش بودند که قرار است اردوهای آماده سازی خود را در آغاز سال جدید تشکیل دهند. ضمن اینکه فدراسیون ووشو هنوز تکليف کادر فنی را مشخص نکرده است.

نفرات برتر این مسابقات در بخش تالو عبارتند از:



فرم چانگ چوان:1-مهدی قبادی(کرمانشاه)2-میثم امانی(زنجان)3-احسان پیغمبری(خراسان رضوی)



فرم دائوشو:1- احسان پیغمبری(خراسان رضوی)2- مهدی قبادی(کرمانشاه)3-محمد سلیمان پور



فرم نان چوان:1-طاهر قاسمی(هرمزگان)2-سعید مسلمی(هرمزگان)3-بهنام گلی(لرستان)



فرم تای چی چوان:1-علی وطن خواه(خراسان رضوی)2-فرشید اسدیان(تهران الف)3-جواد بخشی(مرکزی)



فرم گون شو:1-میر مهدی انامقی(آذر بایجان غربی )2-هادی محمدی (کیش )3-علی رضایی ( کردستان )



فرم جین شو:1- رضا خلف زاده (خوزستان) 2-امیر محمد رضایی (خراسان رضوی) 3-میثم امانی (زنجان)



فرم نن گوئن:1-سعید مسلمی (هرمزگان) 2-کاوه سجادی(گیلان)3-مجتبی رضایی (تهران الف)



فرم تای چی جین:1-علی وطن خواه (خراسان رضوی) 2-فرشید اسدیان(تهران الف) 3-جواد بخشی (مرکزی)



فرم نن دائو:1- طاهر قاسمی (هرمزگان) 2-عاصف اجاقی (آذربایجان غرقی) 3-کاوه سجادی (گیلان)



فرم چیانگ شو:1-رضا خلف زاده(خوزستان)2-محمد گنجی نژاد(آذربایجانشرقی)3-ابوالفضل رحمانی(البرز)



فرم 3 نفره دوئیلین:1-محسن احمدی،نوید مکوندی و ابراهیم فتحی(اصفهان)2-محسن حسن زاده،محمدرضا حیدری و محسن ذوالفقاری(گیلان)3-بهروز گلی،بهنام گلی و مصطفی گلی(لرستان)



نفرات برتر ساندا



وزن 52-کیلوگرم:1-معین حاجی زاده(کرمان)2-محسن قادریان(یزد)3-بهروز اصغری(مرکزی) و امین ولی پور(خوزستان)



وزن 56-کیلوگرم:1-سید جمال موسوی(گیلان)2-رضا سبحانی(قزوین)3-فرودظفری(همدان) و جابر دلاوری(کرمان)



وزن 60-کیلوگرم:1-علی یوسفی(مازندران)2-علی حسین پور(اردبیل)3-مهدی جعفرپور(یزد) و محمد صمصامی(فارس)



وزن 65-کیلوگرم:1-جعفر شیرزاد(اردبیل)2-محمد ترکمن(خراسان رضوی)سعید فاضلی(ایلام) و مجید زالی(آذربایجانغربی)



وزن 70-کیلوگرم:1-مسعود فاضلی(ایلام)2-امیر اسماعیلی(زنجان)3-بهنام شکور(اردبیل) و مظفر خضری(آذربایجانغربی)



وزن 75-کیلوگرم:1-امید زارع رفیع(تهران الف)2-مجتبی حسین زاده(اصفهان)3-محسن بابایی(زنجان) و مجتبی باقرزاده (خراسان رضوی)



وزن 80-کیلوگرم:1-سید معین تقوی(مازندران)2-ابوالفضل خانه کشی(گیلان)3-سید صدرالله رجایی فر(خوزستان) و مرتضی نوروزی(سمنان)



وزن 85-کیلوگرم :1- سعید سالمی (اردبیل)2-اشکان دلفانی (خراسان رضوی)3-رسول نعمت زاده (آذربایجان شرقی) وحمید دلاور (اصفهان)



وزن 90- کیلوگرم 1-آرمان بازیاری (مازندران)2- محمد دولتمندی (کرمانشاه )3- غلامرضا خانه کشی (یزد) و مهدی کردار شاد (قم)



وزن 90+ کیلو گرم:1- مرتضی عظیمی (اصفهان)2- مصطفی خلعتبری (بوشهر)وحید سلیمان گلی (گلستان)و محمد علی افشار (فارس)