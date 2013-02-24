حمل و نقل خراسان جنوبی آماده جابجایی مسافرhن نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حسینی ظهر یکشنبه در ستاد دائمی تسهیلات سفر شهرستان بیرجند اظهارکرد: در طرح نوروزی 92، هزار و ۹۰ ناوگان عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری آماده جابجایی مسافران نوروزی استان هستند.

وی افزود: همزمان با اجرای طرح نوروزی برنامه ها و تدابیر ویژه ای نیز برای رفاه حال شهروندان و مسافران نوروزی درنظر گرفته شده است.

وی، توزیع برشورهای ایمنی و فرهنگی، پیك نوروزی برای دانش آموزان، ارائه فرم نظرسنجی و آداب مسافرت را از برنامه های پیش بینی شده برای ایام نوروز ذكر كرد.

معاون اداره كل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی، ادامه داد: همچنین طبق برنامه هر ساله، در مبادی ورودی شهرها طی ایام تعطیلات نوروزی، امداد خودرو برای خدمات دهی به مسافران آماده خواهد بود.

وی یادآورشد: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۴۳ و شماره تلفن پیغامگیر 2319000 برای ارائه هر گونه انتقادات،پیشنهادات و شکایات مردمی لحاظ شده است.

حسینی با اشاره به اینکه 16 مجتمع بین راهی نیز در ایام نوروز فعال بوده و مسافرین خدمات ارائه خواهند کرد، بیان داشت: این مجتمع ها دارای امکانات و خدمات بهداشتی، درمانی، رستوران، نماز خانه، جایگاه عرضه سوخت، پارکینگ و سایر خدمات رفاهی هستند.

وی با بیان اینکه پیش فروش بلیط نوروزی ناوگان حمل و نقل عمومی استان به صورت اینترنتی از 23 بهمن ماه امسال آغاز شده است، یادآور شد: پیش فروش این بلیط ها بصورت اینترنتی و حضوری از یکم اسفند تا 16 فروردین سال آینده ادامه دارد.

حسینی بر ضرورت ارتقای سطح خدمات شرکت های حمل و نقل استان به منظور سرویس دهی مناسب تر به مسافران تاکید کرد.

وی عنوان کرد: بکارگیری تمام امکانات و ظرفیت های موجود، استفاده از ناوگان مناسب و ایمن، حضور مدیران فنی شرکتها و بازدید وسایل نقلیه قبل از حرکت، افزایش دفاتر فروش بلیت در سطح شهر و ارائه خدمات غیر حضوری به مسافران باید در دستور کاربرنامه های اصلی تمامی دست اندر کاران حمل و نقل استان قرار گیرد.