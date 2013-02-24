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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

حسینی:

حمل و نقل خراسان جنوبی آماده جابجایی مسافرhن نوروزی است

حمل و نقل خراسان جنوبی آماده جابجایی مسافرhن نوروزی است

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی از اجرای طرح جابجایی مسافران نوروزی از 24 اسفندماه امسال تا 16 فروردین ماه سال آینده خبر داد و گفت: یک هزار دستگاه خودرو در ناوگان حمل و نقل استان آماده جابجایی مسافران نورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حسینی  ظهر یکشنبه در ستاد دائمی تسهیلات سفر شهرستان بیرجند اظهارکرد: در طرح نوروزی 92،  هزار و ۹۰ ناوگان عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری آماده جابجایی مسافران نوروزی استان هستند.

 وی افزود: همزمان با اجرای طرح نوروزی برنامه ها و تدابیر ویژه ای نیز برای رفاه حال شهروندان و مسافران نوروزی درنظر گرفته شده است.

 وی، توزیع برشورهای ایمنی و فرهنگی، پیك نوروزی برای دانش آموزان، ارائه فرم نظرسنجی و آداب مسافرت را از برنامه های پیش بینی شده برای ایام نوروز ذكر كرد.

معاون اداره كل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی، ادامه داد: همچنین طبق برنامه هر ساله، در مبادی ورودی شهرها طی ایام تعطیلات نوروزی، امداد خودرو برای خدمات دهی به مسافران آماده خواهد بود.

وی یادآورشد: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۴۳ و شماره تلفن پیغامگیر 2319000 برای ارائه هر گونه انتقادات،پیشنهادات و شکایات مردمی لحاظ شده است.

 حسینی با اشاره به اینکه 16 مجتمع بین راهی نیز در ایام نوروز فعال بوده و مسافرین خدمات ارائه خواهند کرد، بیان داشت:  این مجتمع ها دارای امکانات و خدمات بهداشتی، درمانی، رستوران، نماز خانه، جایگاه عرضه سوخت، پارکینگ و سایر خدمات رفاهی هستند.

 وی با بیان اینکه پیش فروش بلیط نوروزی ناوگان حمل و نقل عمومی استان به صورت اینترنتی از 23 بهمن ماه امسال آغاز شده است، یادآور شد: پیش فروش این بلیط ها بصورت اینترنتی و حضوری از یکم اسفند تا 16 فروردین سال آینده ادامه دارد.

حسینی بر ضرورت ارتقای سطح خدمات شرکت های حمل و نقل استان به منظور سرویس دهی مناسب تر به مسافران تاکید کرد.

وی عنوان کرد: بکارگیری تمام امکانات و ظرفیت های موجود، استفاده از ناوگان مناسب و ایمن، حضور مدیران فنی شرکتها و بازدید وسایل نقلیه قبل از حرکت، افزایش دفاتر فروش بلیت در سطح شهر و ارائه خدمات غیر حضوری به مسافران باید در دستور کاربرنامه های اصلی تمامی دست اندر کاران حمل و نقل استان قرار گیرد.

 

 

کد مطلب 2005279

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