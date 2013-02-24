به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، خشونت های اخیر آمریکا و تیراندازی هایی که اخیرا دامنگیر آمریکا شد،به جایی رسید که حتی چهره های سینمایی را برای نشان دادن خشونت در فیلمهایشان زیر سوال برد و آنها را وادار به موضع گیری کرد و سازمان پلیس لس آنجلس اعلام کرد که در مهمترین مراسم سینمایی "اسکار" شدیدترین تدابیر امنیتی را اتخاذ می کند. از همین رو یکی از منابع امنیتی گفت که برگزاری مراسم اسکار 2013 "برنامه های امنیتی شدید" را اعمال می کنند.

این مقام امنیتی گفت تیراندازی هایی چون تیراندازی ساندی هوک و کشتاری شبیه آنچه توسط کریستوفر دارنر پلیس سابق رخ داد، موجب شده تا پلیس در شرایط هشدار ویژه باشد. به گفته این مقام چهره های مشهور همیشه می توانند موضوع خوبی برای چنین خطرهایی باشند.

علاوه بر این حضور یک اوکراینی که به عنوان فیلمبردار تلویزیونی و با کارت دوستانش وارد مراسم گرمی شده بود و همراه آدل بریتانیایی روی صحنه رفت، موجب شده تا چنین مسایلی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. دو هفته پیش و در مراسم گرمی، زمانی که خواننده بریتانیایی در حال دریافت جایزه خود بود، این فرد قصد داشت تا سعی کند جایزه او را بگیرد و بشکند، اما دخالت اهدا کننده جایزه موجب شد تا او صحنه را ترک کند. وجود چنین مواردی هوشیاری پلیس برای مراسم امشب را افزایش داده است.

در مراسم شب اسکار برندگان سال پیش چون مریل استریپ، ژان دوژاردان، اوکتاویا اسپنسر و کریستوفر پالمر بار دیگر به صحنه باز می گردند تا این بار جوایز برندگان را به آن ها اهدا کنند.

در این مراسم از جیمز باند به دلیل پنجاهمین سال اکران اولین فیلم جیمزباند تجلیل می شود. برنامه هایی برای گرامیداشت دهمین سالی که فیلم "شیکاگو" جایزه فیلم موزیکال را برد پیش بینی شده است.هشتمین برنامه "جیمی کیمل مستقیم: پس از اسکار" پس از اهدای مراسم با حضور جیمی فاکس بازیگر "جانگوی رها شده" و چنینگ تتوم بازیگر "عوارض جانبی" به روی آنتن می رود و به تحلیل جوایز می پردازد.

همچنین در واپسین لحظات اخبار و رویدادهای سینمایی اسکار اعلام شد که "آنا هاتاوی" و "هیو جکمن" یکی از ترانه های موزیکال "بینوایان" را اجرا می کنند.