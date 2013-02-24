نخستین نمایشگاه توانمندیهای مهندسی و صنعت ساختمان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول نمایشگاه توانمندیهای مهندسی و صنعت ساختمان عصر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با بیان اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: آشنایی توانمندی های جدید صنعت ساختمان و توانایی مهندسین به عنوان محور اصلی برپایی نمایشگاه بشمار می رود تا بتوان شاهد شکوفایی گام های بلندی را در عمران و آبادانی شهرستان و استان باشیم.

علیرضا نعمتی افزود: در این نمایشگاه جدیدترین مصالح ساختمانی و سلول های خورشیدی و کاربردهای انرژی خورشید، سیستم های کنترل هوشمند و هوشمندسازی ساختمان، مواد افزودنی بتن و بی ام اس و توانمندی های قالبهای لغزنده در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: برگزاری پانل های تخصصی و کارگاه های آموزشی و روش های بازاریابی و تکنولوژی فروش و کاربردهای حرفه ای 3Dmax و انیمیشن و مدل سازمانی و فناوری اطلاعات در ساختمان و تکنولوژی دکوراسیون داخلی و مصالح نما از بخش های دیگر این نمایشگاه محسوب می شود.

نعمتی افزود: شناسایی توانایی های فعالان عرصه مهندسی در خصوص عمران ساخت و ساز از دغدغه های این نمایشگاه محسوب می شود تا بتوان از امکانات و اطلاعات فنی عرصه شده در این نمایشگاه در موضوعات مختلف علمی و پژوهشی و آزمایشگاهی بهره برد.

وی استفاده از مصالح بومی و طراحی و ساخت ساختمان با معماری بومی را از چشم انداز نزدیک نمایشگاه برشمرد و افزود: زیباشناختی در معماری شهری بر اثر تعامل نظام مهندسی و دستگاه های اجرایی و مردم بدست خواهد آمد.

مسئول نمایشگاه توانمندیهای مهندسی و صنعت ساختمان از راه اندازی نمایشگاه مجازی صنعت ساختمان در سال آینده خبر داد و گفت: در سال آینده نمایشگاه توانمندی های مهندسی و صنعت ساختمان همزمان با فضای فیزیکی بصورت مجازی برگزار خواهد شد تا زمینه حضور بیشتر را فراهم سازد.

نخستین نمایشگاه توانمندیهای مهندسی وصنعت ساختمان تا هشتم اسفند در خیابان 15 خرداد نوشهر میزبان اقشار مختلف مردم خواهد بود.