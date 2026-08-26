به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد، محمدرضا علمدار در جریان سفر به شهرستان زارچ و در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی این طرحها، با قدردانی از تلاش مسئولان شهرستان گفت: با برنامهریزیها، امروز ۱۱ طرح با سرمایهگذاری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان افتتاح و عملیات ساخت آن آغاز شد و از تعدادی از طرحهای در حال اجرا نیز بازدید شد.
علمدار با اشاره به ظرفیتهای شهرستان زارچ افزود: این شهرستان، منطقهای نوپا، پویا و رو به رشد است و اجرای طرحها و رساندن آنها به مرحله آغاز عملیات اجرایی، نیازمند طی مراحل مختلف، تأمین زیرساختها و اخذ مجوزهای لازم است که خوشبختانه امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی طرحهای خوبی در این شهرستان بودیم.
وی با اشاره به برنامه سفر معاونان استاندار به شهرستانهای استان یزد در هفته دولت اظهار کرد: در مجموع ۵۱۲ طرح برای هفته دولت در استان یزد برنامهریزی شده است و حجم اقدامات انجامشده به اندازهای است که در طول سال نیز میتوان شاهد افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای متعدد در استان بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه مدیریتی استان بر این است که با بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف تأمین مالی، منابع بانکی، تسهیلات توسعهای و تکلیفی و همچنین رفع موانع تولید و زیرساختی، زمینه تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر از طرحها فراهم شود.
این طرحها در بخشهای مختلف شهرستان زارچ و با هدف توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و تقویت ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی به اجرا درآمده است.
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