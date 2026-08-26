به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان‌شرقی با قدردانی از همراهی مردم استان در شرایط دشوار یک سال گذشته اظهار کرد: مردم آذربایجان با وجود مشکلات و محرومیت‌های تاریخی، در سختی‌ها همواره پای کار ایران بوده‌اند و در حوادث اخیر نیز حضور و همراهی خود را با نظام و کشور نشان دادند.

وی با اشاره به فداکاری نیروهای مسلح در جنگ اخیر افزود: جوانان نیروهای مسلح شجاعانه و ایثارگرانه در میدان حضور یافتند و تعدادی از آنان به شهادت رسیدند که خانواده‌های این شهدا برای مردم و مسئولان استان مایه افتخار و سرمایه معنوی هستند.

استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: ایستادگی مردم و نیروهای مسلح این فرصت را برای دولت فراهم کرد تا کشور در برابر حملات، تحریم‌ها و فشارهای مختلف مقاومت کند و این ایستادگی در عرصه دیپلماسی نیز خود را نشان دهد.

سرمست با اشاره به جایگاه آذربایجان در تحولات اخیر کشور گفت: مردم آذربایجان یکی از عواملی بودند که محاسبات دشمنان را برهم زدند و تعبیر رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار تاریخی با مردم تبریز و آذربایجان که فرمودند «شما مردم آذربایجان، ایران را سربلند کردید»، نشان‌دهنده جایگاه و نقش این مردم در دفاع از ایران است.

«کارنامه و برنامه» باید همزمان مورد توجه مدیران باشد

وی با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای دولت و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مسئولان باید هم «کارنامه» و هم «برنامه» داشته باشند؛ کارنامه بیانگر اقدامات انجام‌شده و برنامه، مسیر پیش رو را مشخص می‌کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: باید فاصله میان «ماشاءالله» و «ان‌شاءالله» را کاهش دهیم؛ یکی از مشکلات اساسی پروژه‌های عمرانی، طولانی شدن فاصله میان آغاز و بهره‌برداری آنهاست و در برخی موارد، پروژه‌ها از عمر مدیران و پیمانکارانشان طولانی‌تر شده‌اند.

وی افزود: باید با اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی، پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برسانیم و اجازه ندهیم طرح‌هایی که سال‌ها از آغاز آنها گذشته، همچنان بلاتکلیف باقی بمانند.

سرمست با اشاره به ضرورت توجه متوازن به شهرستان‌های استان ادامه داد: برخی شهرستان‌ها در سال‌های گذشته از آغاز پروژه‌های مهم بی‌بهره بوده‌اند و باید این عقب‌ماندگی جبران شود.

مرزی میان قانون‌گذاری و اجرا وجود ندارد

وی با قدردانی از نمایندگان مجلس برای پیگیری مسائل حوزه‌های انتخابیه خود گفت: مدیریت استان از هر اقدامی که در هر جایگاهی برای پیشبرد اهداف توسعه شهرستان‌ها و استان انجام شود، استقبال و حمایت می‌کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: مدیران کل و فرمانداران نیز موظف شده‌اند در دیدارها و سفرهای نمایندگان همراهی و پیگیری لازم را داشته باشند؛ چراکه میان حوزه قانون‌گذاری و اجرا خط‌کشی وجود ندارد و قانون‌گذاری باید به اجرا و اجرا نیز به رضایتمندی مردم منجر شود.

کنترل و تأمین، دو مأموریت همزمان دولت در شرایط اقتصادی

سرمست با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: با وجود افزایش قابل توجه جمعیت استان در ایام نوروز، تلاش شد کمترین اختلالی در بازار، معیشت و تأمین مایحتاج عمومی ایجاد نشود و مردم فشار ناشی از شرایط جنگی را در زندگی روزمره خود احساس نکنند.

وی با بیان اینکه گرانی و تورم ریشه‌های مختلفی دارد، افزود: نمی‌توان شرایط اقتصادی موجود را تنها به جنگ یا یک عامل خاص نسبت داد؛ مجموعه‌ای از عوامل در وضعیت کنونی مؤثر است و همه دستگاه‌ها باید برای مدیریت این شرایط همکاری کنند.

استاندار آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: وظیفه دولت، هم کنترل و نظارت بر بازار و هم تأمین و پشتیبانی است و این اقدامات باید در کنار حمایت از نیروهای مسلح و تقویت عرصه‌های مختلف کشور دنبال شود.

صرفه‌جویی در مصرف انرژی، اولویت سال آینده استان

سرمست با اشاره به شرایط اقتصادی و احتمال تداوم وضعیت عدم قطعیت گفت: شرایط کنونی نه جنگ و نه صلح کامل است و با توجه به تمرکز دشمن بر حوزه اقتصادی، جنگ اقتصادی می‌تواند آثار مخربی بر جامعه داشته باشد.

وی ادامه داد: مدیریت بهینه مصرف انرژی و صرفه‌جویی باید یکی از اولویت‌های محوری استان در سال آینده باشد و این موضوع باید از دستگاه‌های دولتی آغاز شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: مدیران باید ابتدا در مجموعه‌های تحت مدیریت خود الگوی مصرف بهینه را اجرا کنند و سپس این فرهنگ را در جامعه ترویج دهند. عملکرد مدیران در زمینه تحقق این راهبرد نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیران باید پیش از گسترش نارضایتی‌ها وارد عمل شوند

سرمست، رصد و پایش زمینه‌های نارضایتی اجتماعی را از دیگر اولویت‌های مدیران دانست و گفت: باید پیش‌دستانه و آینده‌نگرانه از سرریز شدن مشکلات صنفی و اجتماعی جلوگیری کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و پاسخگویی مدیران اظهار کرد: فرمانداران و مدیران کل باید در حوزه مسئولیت خود پاسخگوی مردم باشند و مشکلات را پیش از آنکه به نارضایتی عمومی تبدیل شود، شناسایی و مدیریت کنند.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: قابل قبول نیست که در یک دستگاه، گروه یا صنفی نسبت به عملکرد آن مجموعه نارضایتی داشته باشد و مدیر مربوطه نتواند پاسخگو و اقناع‌کننده باشد و در نهایت این نارضایتی به بیرون از دستگاه و مجموعه‌های دیگر منتقل شود.

ظرفیت موقوفات باید در مسیر توسعه استان قرار گیرد

سرمست با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره وقف گفت: موقوفات سهم تاریخی و مهمی در فرهنگ و جامعه ایران دارند و اگر املاک و دارایی‌های وقفی به شکل بهینه و مولد مورد استفاده قرار نگیرند، ممکن است خود به مانعی برای اجرای برخی طرح‌های توسعه‌ای تبدیل شوند.

وی افزود: در مواردی پروژه‌های اقتصادی و اولویت‌های توسعه‌ای استان با موانع مرتبط با موقوفات مواجه شده و این موضوع سال‌ها اجرای برخی طرح‌ها را متوقف کرده است؛ بنابراین باید برای استفاده بهینه از ظرفیت وقف و رفع گره‌های موجود، رویکردی سازنده اتخاذ شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با استقبال از اعلام آمادگی اوقاف برای مشارکت در طرح «شهر انرژی» گفت: یکی از ضعف‌های زیرساختی استان در حوزه سرمایه‌گذاری، کمبود پست‌های فوق توزیع و خطوط اتصال برق است و این مسئله در مسیر توسعه انرژی‌های خورشیدی و سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری باید برطرف شود.

وی ادامه داد: اگر اوقاف در تأمین زیرساخت خط انتقال برق در محدوده تبریز تا شبستر مشارکت کند، این اقدام فرصت ارزشمندی برای استان خواهد بود و مدیریت استان نیز از آن حمایت می‌کند.

سرمست همچنین احیای ربع رشیدی را از اولویت‌های استان دانست و بر پیگیری این موضوع تأکید کرد.

سفر رئیس‌جمهور، فرصتی برای نهایی کردن بسته توسعه استان

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به سفر پیش‌روی رئیس‌جمهور به استان اظهار کرد: مطالبات نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی در جلسات مختلف جمع‌آوری شده و می‌توان آنها را در قالب یک بسته سرمایه‌گذاری و سند توسعه استان دنبال کرد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم این مطالبات در سفر رئیس‌جمهور به آذربایجان‌شرقی به تصویب برسد تا بتوان از آنها به عنوان برنامه‌ای برای توسعه استان در سال‌های آینده و در چارچوب برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه استفاده کرد.

سرمست با اشاره به پیگیری طرح‌های اقتصادی و پیشران استان گفت: شورای هماهنگی بانک‌های استان برای تأمین تسهیلات مورد نیاز این طرح‌ها تشکیل شده و مذاکرات با مدیران عامل بانک‌ها برای نهایی کردن تعهدات و تأمین منابع مالی در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن این تفاهم‌ها، منابع اعتباری قابل توجهی برای طرح‌های توسعه اقتصادی شهرستان‌های مختلف استان فراهم شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی در پایان با قدردانی از مدیران، فرمانداران و کارکنان دولت گفت: کارکنان دولت در شرایط تورمی با دشواری‌های معیشتی مواجه هستند و امیدواریم با ایجاد گشایش‌های اقتصادی، زمینه حمایت و افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.