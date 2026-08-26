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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

نایب‌رئیس مجلس از یادمان شهدای جنگ رمضان در لامرد بازدید کرد

نایب‌رئیس مجلس از یادمان شهدای جنگ رمضان در لامرد بازدید کرد

لامرد- نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به لامرد از یادمان شهدای جنگ رمضان در سالن شهید نعیمی این شهرستان بازدید و مسائل و مطالبات این مجموعه را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه در سفر به شهرستان لامرد با همراهی امام جمعه لامرد، فرماندار و جمعی از مسئولان محلی، از یادمان شهدای جنگ رمضان در سالن شهید نعیمی و منازل مسکونی شهرک ایثار بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت یادمان شهدای جنگ رمضان، ظرفیت‌ها و مطالبات مرتبط با این مجموعه و همچنین شرایط سکونت خانواده‌های ایثارگران در شهرک ایثار مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان محلی و خانواده‌های ایثارگر نیز در این بازدید، مسائل و مطالبات خود را با نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتند.

کد مطلب 6928351

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