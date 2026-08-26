۹۷ درصد موقوفات زنجان سنددار شد؛ تأمین زمین برای ساخت ۶ هزار مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، با تبریک هفته دولت و میلاد پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های مهم سازمان اوقاف، صیانت از موقوفات و افزایش بهره‌وری این سرمایه‌های ماندگار برای اجرای نیت واقفان و ارائه خدمات به جامعه است.

وی با بیان اینکه وقف یک سرمایه ماندگار برای خدمت به مردم است، افزود: واقفان با گذشتن از بخشی از اموال خود، سرمایه‌ای ایجاد کرده‌اند که باید ضمن حفظ اصل موقوفه، درآمد حاصل از آن در مسیر نیت واقف و رفع نیازهای جامعه هزینه شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به فعال شدن معاونت بهره‌وری اقتصادی در سازمان اوقاف گفت: رویکرد اوقاف در سال‌های اخیر از اداره صرف املاک و دریافت اجاره به سمت سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری موقوفات حرکت کرده است و استان زنجان نیز ظرفیت‌های قابل توجهی در این زمینه دارد.

۳۵ مجوز سرمایه‌گذاری برای موقوفات زنجان

کرمی با بیان اینکه طی هشت سال گذشته ۳۵ مجوز سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های مختلف در موقوفات استان صادر شده است، گفت: اوقاف آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت موقوفات و جذب سرمایه‌گذاران، در حوزه‌های تولید، اشتغال، درمان، مسکن و خدمات عمومی به توسعه استان کمک کند.

وی احداث میدان عرضه دام در اراضی متعلق به حسینیه اعظم، اجرای پروژه‌های تجاری و مسکونی با مشارکت موقوفات، تکمیل موقوفه محمدیوسف هوشمند، احداث ساختمان پزشکان و سرمایه‌گذاری در موقوفه صنایع سنگی را از جمله طرح‌های اجراشده یا در حال اجرا عنوان کرد.

کرمی افزود: سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد تومان در مجموعه صنایع سنگی سرمایه‌گذاری شد و این مجموعه اکنون در حال ارائه خدمات به مردم است و درآمد حاصل از آن نیز در امور خیر و مبرات هزینه می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با انتقاد از طولانی شدن فرآیند صدور برخی مجوزهای سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: چندین طرح اقتصادی در استان مراحل داخلی، حقوقی و تأمین اعتبار را طی کرده‌اند، اما به دلیل طولانی شدن فرآیند صدور مجوز از سوی برخی دستگاه‌ها، اجرای آنها با تأخیر مواجه شده است.

وی احداث نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از این طرح‌ها دانست و گفت: اوقاف زنجان آمادگی دارد چهار مگاوات برق تولید کند و در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی مواجه است، این ظرفیت می‌تواند بخشی از نیاز استان را تأمین کند، اما با وجود پیگیری‌های متعدد، این طرح پس از حدود سه سال هنوز به نتیجه نرسیده است.

کرمی افزود: برای یکی از این طرح‌ها مراحل متعدد اداری و اخذ مجوز طی شده و حتی فرآیند به مرحله شصتم رسیده بود، اما مجوز مربوطه منتفی شد و اکنون باید فرآیند از ابتدا طی شود.

وی با اشاره به احداث یک نیروگاه خورشیدی ۶۴ کیلوواتی در پشت‌بام اداره‌کل اوقاف استان در سال گذشته گفت: پروژه‌های دیگری نیز در این حوزه در دست اجراست، اما برای اتصال آنها به شبکه و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با موانعی مواجه هستیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از طرح احداث کلینیک تخصصی هفت‌طبقه به عنوان یکی دیگر از پروژه‌های معطل‌مانده یاد کرد و گفت: اعتبار اولیه این پروژه حدود ۳۰۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل افزایش هزینه‌ها، اکنون اجرای آن به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: حدود سه سال است که برای دریافت مجوز این پروژه در انتظار هستیم، در حالی که اجرای آن می‌تواند در حوزه درمان، اشتغال و ارائه خدمات تخصصی به مردم شهرستان ابهر اثرگذار باشد.

کرمی همچنین طرح تولید آب‌دارو را از دیگر پروژه‌های درگیر فرآیند صدور مجوز عنوان کرد و گفت: بخشی از مراحل این طرح طی شده، اما همچنان دریافت مجوز از دستگاه‌های مختلف ادامه دارد.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که اطمینان داشته باشد فرآیند صدور مجوزها در زمان منطقی انجام خواهد شد؛ طولانی شدن این فرآیندها موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: اوقاف برای اجرای طرح‌های اقتصادی نیازمند بودجه فرهنگی دولت نیست و بیش از ۹۸ درصد منابع طرح‌های اقتصادی از محل موقوفات یا جذب سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود؛ بنابراین تسهیل صدور مجوزها می‌تواند بدون تحمیل هزینه قابل توجه به دولت، زمینه ایجاد اشتغال، تولید و ارائه خدمات به مردم را فراهم کند.

اختصاص ۲۲۲ هکتار زمین موقوفه برای نهضت ملی مسکن

کرمی از اختصاص ۲۲۲ هکتار از اراضی موقوفه استان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: در بخشی از این اراضی حدود ۵۱۹ واحد مسکونی در حال احداث است و عملیات اجرایی آنها پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وی افزود: حدود ۲۰۰ هکتار زمین موقوفه دیگر نیز مراحل اداری را طی کرده و با اداره‌کل راه و شهرسازی استان تفاهم شده و مجوزهای سازمانی آن اخذ شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ادامه داد: در صورت تعیین تکلیف نهایی این اراضی، حداقل ۶ هزار واحد مسکونی در آنها قابل احداث خواهد بود که ظرفیت سکونت حدود ۲۰ هزار نفر را ایجاد می‌کند.

وی اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت می‌تواند نیاز استان به تغییر کاربری و الحاق اراضی جدید به محدوده شهرها را در سال‌های آینده تا حد زیادی کاهش دهد.

کرمی با اشاره به تعیین تکلیف برخی اراضی موقوفه بلااستفاده در شهرهای استان گفت: با استفاده از اختیارات تفویض‌شده، بخشی از اراضی متروکه و بلاتکلیف شناسایی و برای احداث واحدهای مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: در سال گذشته در یکی از شهرهای استان ۱۲ واحد مسکونی و چند واحد تجاری احداث شد و امسال نیز ساخت ۱۶ واحد مسکونی و چند واحد تجاری آغاز شده است.

کرمی ادامه داد: در شهر خرمدره نیز ۵۲ واحد مسکونی احداث و در اختیار مردم قرار گرفته و تلاش شده قیمت این واحدها نسبت به قیمت‌های موجود در بازار متعادل‌تر باشد.