نمایشگاه بهاره شهرستان شهریار برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بهاره شهریار زیر نظر اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان و در محوطه ای به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در سه سوله بزرگ با پارکینک اختصاصی به منظور رفاه حال شهروندان آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه از ساعت 9 الی 21 جهت عرضه کالاهای اساسی با قیمتهای مصوب دولتی دایر است و شهروندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه به آدرس شهریار، خیابان ولی عصر، چهار راه مخابرات، خیابان شهید بهشتی، میدان معلم روبروی مجمع امور صنفی مراجعه کنند.

قهرمانی تیم فوتبال شهرداری باغستان در مسابقات لیگ برتر استان تهران

تیم فوتبال شهرداری باغستان در آخرین هفته مسابقات لیگ برتر استان تهران در مقابل تیم راه آهن قرار گرفت و توانست با گلهای مهدی محمدی و مجتبی صادقوند این تیم را شکست داده و با ۶۱ امتیاز و با اختلاف ۸ امتیازی نسبت به تیم دوم، قهرمان این مسابقات شود.

این مسابقات با اهدای مدال به اعضای تیم فوتبال شهرداری توسط شیرازی ریاست هیات فوتبال استان تهران، محمد صادق کولیوند شهردار باغستان، محمدزاده معاونت فنی و شهرسازی شهرداری و فتحیان رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر باغستان به پایان رسید.

نجات جان دو شهروند در عملیات امداد رسانی هلال احمر ملارد

به گزارش یک مورد حادثه گازگرفتگی در جاده چیتگر به خوشنام، نرسیده به رستوران آبشار به پایگاه امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان ملارد، بلافاصله تیم امدادی به محل اعزام و اقدامات امدادی آغاز شد.

طی این عملیات امداد رسانی، یک نفر در محل بصورت سرپایی درمان شد و دو نفر که دچار گازگرفتگی بیشتر بودند سریعا به مرکز درمانی منتقل شدند، با اقدام بموقع عوامل امدادی این دو مصدوم از مرگ نجات یافتند.

اقدامات استقبال از بهار باید پیراسته و نشاط آور باشد

شهردار قدس از اجرای طرح ویژه شهرداری قدس در روزهای پایانی سال خبر داد و اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و تسهیل شرایط برای مسافران نوروزی، شهرداری قدس اقدامات گسترده و متفاوتی را در بخشهای مختلف خدماتی در دستور کار قرار داده است.

محسن چیبایی گفت: آمادگی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی برای خدمات رسانی به شهروندان و مسافرین، ایجاد گشتهای بازرسی در حوزه عملکرد تاکسیرانی و اتوبوسرانی، نصب تابلوهای هدایت و راهنمایی مسیر با هماهنگی پلیس راهور از برنامه های شهرداری به منظور ارائه خدمات مطلوبتر و به موقع به مسافرین است.

وی ادامه داد: پاکسازی معابرسطح شهر از نخاله های ساختمانی، اجاره دو دستگاه جاروب مکانیزه خیابانی جهت رفت و روب، باز پیرایی و بهینه سازی ابنیه و بوستانها، شست و شوی کامل تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی و ایستگاههای اتوبوس نیز دیگر برنامه های شهرداری به منظور نظافت عمومی شهر محسوب میشود.

اتلاف 150 قلاده سگ توسط شهرداری قدس

معاون خدمات شهری شهرداری قدس ازاتلاف 150 قلاده سگ در شش ماهه دوم سالجاری خبر داد و اظهار داشت: طبق بند 15 ماده ۵۵ قانون شهرداريها، یکی از وظایف اصلی شهرداریها جلوگیری از گسترش و شیوع بیماری توسط حیوانات موذی و ولگرد بوده که در این راستا شهرداری قدس اقدام به اتلاف 150 قلاده سگ ولگرد در سطح شهرکرده است.

حسین کولیوند افزود: شهروندان می توانند به محض مواجه شدن با این مشکل مراتب را به سامانه 137 شهرداری برای پیگیری و رفع مشکل اطلاع دهند.

تصویب بودجه سال 1392 سازمان اتوبوسرانی باغستان

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری باغستان اظهار داشت: بودجه سال 92 سازمان اتوبوسرانی باغستان به تصویب هیات مدیره رسید که طی آن برآورد بودجه سال 92 با رقمی بالغ بر 15 میلیارد ریال در زمان مقرر در اساسنامه تنظیم و در جلسه سوم اسفندماه به تصویب اعضای محترم هیات مدیره سازمان رسید.

اقدامات نوروزی سال 92 سازمان اتوبوسرانی شهرداری باغستان

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری باغستان اظهار داشت: همزمان با پایان سال جهت رفاه حال شهروندان باغستانی اقداماتی انجام داده است.

این مسئول گفت: از جمله این اقدامات می توان به نظارت هر چه بیشتر به نظافت اتوبوسها، همکاری و هماهنگی با پایانه اتوبوسرانی شهریار و تهران، افزایش ساعت حضور اتوبوس ها در ایام تعطیل، هماهنگی با ایران خودرو و سایپا جهت استفاده از تعمیرگاه خودروها، هماهنگی با ستاد تسهیلات سفرهای شهرستانی شهریار و کمیته حمل و نقل و... اشاره کرد.