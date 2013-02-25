به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جعفری در خصوص آخرین وضعیت تیم تراکتورسازی ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه با توجه به پیروزی تراکتورسازی در هفته گذشته لیگ برتر برابر فجرسپاسی، بازیکنان از روحیه بالایی برخوردارند و انسجام تیمی بسیار خوبی در بین نفرات تیم وجود دارد.

وی که با بخش صبحگاهی رادیو ورزش گفتگو می‌کرد، ادامه داد: حضور هوادارن چند ده هزار نفری تماشاگران در ورزشگاه هم روحیه بازیکنان تیم تراکتور را افزایش داده و قطعا آنها با انگیزه بالا مقابل الجزیره به میدان می‌روند، ضمن اینکه بعد از بازی با فجر بازیابی خوبی در تیم صورت گرفت و فشردگی بازی‌ها تاثیر منفی روی نفرات تیم نداشته است.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز اضافه کرد: امیدواریم با استفاده بسیار مناسب از پتانسیل‌های موجود در تبریز و آنچه که از لحاظ فنی در تیم ما وجود دارد، در نخستین بازی تاریخ تراکتور در آسیا برابر الجزیره امارات به پیروزی دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه قاسم دهنوی زمانی که به همراه مس در آسیا شرکت کرده بود، در آخرین دیدار اخراج شده و به همین دلیل در این بازی محروم است، یادآور شد: طبق برنامه اعلام شده بازی تراکتورسازی با الجزیره ساعت 16.30 برگزار می‌شود نه ساعت 20، همچنین تمام شرایط مهیا است و نگرانی‌هایی که از بابت وزشگاه یادگار امام(ره) وجود داشت با زحمات و حمایت‌های دوستان در استان رفع شده و آماده برگزاری این مسابقه هستیم.

جعفری در پایان گفت: 4 مسابقه آخر تیم الجزیره امارات توسط کادر فنی تیم آنالیز شده و یک دیدار هم برای بازیکنان نشان داده شده است. در این شرایط آنها به خوبی نسبت به وضعیت حریف اماراتی توجیه شده‌اند و امیدواریم تمامی مسائل زمینه‌ساز پیروزی تیم دراین بازی مهم را فراهم سازد.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی ایران و الجزیره امارات در هفته نخست از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 16.30 روز سه‌شنبه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار می‌شود. این نخستین بازی تاریخ تراکتورسازی در مسابقات باشگاهی آسیا محسوب می‌شود.