تراکتورسازی تبریز – الجزیره امارات؛ اولین تجربه آسیایی سرخپوشان تبریز/ شاگردان اولیویرا علیه اولیویرا

به گزارش خبرنگار مهر، اولین روز از سری رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2013 سه شنبه هشتم اسفند با انجام دیدارهایی در کشورهای مختلف آسیا آغاز می شود که در یکی از بازی های مهم، از گروه A این رقابتها در ایران تیم تراکتورسازی تبریز میزبان تیم الجزیره امارات خواهد بود.

تراکتورسازی که برای اولین بار حضور در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه می کند، در این بازی قطعا به دنبال ثبت خاطره ای به یاد ماندنی خواهد بود و از اینرو پیش بینی می شود که این تیم پر طرفدار فوتبال کشورمان در بازی سه شنبه به دنبال کسب نتیجه ای آبرومندانه و باب میل هوادارانش باشد.

تراکتورسازی که به واسطه کسب پیروزی های ارزشمند در لیگ برتر کشور اکنون به لحاظ روحی روانی در شرایطی ایده آل قرار دارد، در دیدار امروز برابر الجزیره فقط قاسم دهنوی هافبک خلاق و آماده خود را در اختیار نخواهد داشت و "تونی اولیویرا" سرمربی سرخپوشان تبریز می تواند از دیگر داشته های خود به نحو مطلوب استفاده کند.

در سوی مقابل اما تیم الجزیره با ترکیبی کامل برابر تراکتورسازان به میدان خواهد رفت که در این بین حضور چهار بازیکن خارجی با کیفیت، می تواند اجرای تاکتیک های "لوئیس مویا" سرمربی 46 ساله و اسپانیایی تیم الجزیره را کمتر دچار نقص کند.

دیدار تیم تراکتورسازی برابر الجزیره در شرایطی است که تیم ایرانی برای اولین بار حضور در این مسابقات را تجربه می کند اما تیم اماراتی تا کنون پنج بار در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته است. الجزیره تیمی است در ادوار مختلف حضور در لیگ قهرمانان آسیا، بر خلاف نتایج دیدارهایش با سپاهان، در دیدار های رو در رو با تیم استقلال خوب نتیجه گرفته است و اکنون نیز تیم تراکتورسازی آماده است تا ضمن انتقام گیری از گربه سیاه استقلال، مانع از تداوم امتیازگیری الجزیره برابر تیم های ایرانی شود.

تیم الجزیره امارات اما در فصل جاری از "ریکاردو اولیویرا" و "فرناندینیو" برزیلی، "ماتیاس امیلیو دلگادو" آرژانتینی و "هیونگ مین شین" کره ای به عنوان بازیکنان خارجی سود می برد که حضور آنها در ترکیب سفیدپوشان سختی هایی خاصی را برای تیم تبریزی به دنبال خواهد داشت.

ریکاردو اولیویرا شماره 7 سابق تیم آ.ث میلان ایتالیا که تشابه اسمی با تونی اولیویرا سرمربی تراکتورسازان نیز دارد، بهترین گلزن تیم الجزیره و البته مشهور ترین چهره این تیم به شمار می آید و اکنون در دیدار با تیم تراکتورسازی این فوروارد 32 ساله باید برابر شاگردان تونی اولیویرا قرار بگیرد.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و الجزیره امارات از ساعت 16:30 روز سه شنبه هشتم اسفند در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

"های تان" چینی که از او به عنوان یکی از بهترین داوران آسیا یاد می شود، قاضی این دیدار مهم خواهد بود و دو هموطن وی به نام های "وی مینگ هو" و "وی هان" به عنوان کمک داور او را در امر قضاوت یاری می کنند. "دی وانگ" داور چهار این بازی است و ناظری از کشور سوریه بر کار قضاوت داوران نظارت خواهد کرد. ناظر بازی تراکتورسازی و الجزیره نیز هندی خواهد بود.

.....................................

محمود نصیرپور