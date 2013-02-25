حجت الاسلام حمید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر پيرامون آسيبهاي همسرگزيني در ميان جوانان امروز اظهار داشت: امروزه جوانان از تجربيات بزرگترهاي خود كمتر استفاده مي‌كنند.

وی با تاکید بر اهمیت مشاوره با دیگران و سفارش اسلام بر این نکته تصریح کرد: جوانان در ازدواج خود با بزرگترها مشورت نمی کنند و مشورت جايي برای انتخاب همسر برای برخی از انان ندارد و با شناختهاي احساسي خود وارد زندگي مشترك مي‌شوند.

حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه انسان به ادامه حیات خویش سخت علاقه مند است گفت: ازدواج موجب حفظ پاک دامنی و کسب اخلاق نیک شده و عامل آرامش و جذب رضایت پروردگار می شود.

وی اضافه کرد: بهترین وسیله، آسان ترین و در عین حال لذت بخش ترین طریقی که بشر تاکنون توانسته در تأمین هدف خود از آن استفاده کند بی گمان ازدواج است که دین اسلام احادیث و روایتهای زیادی برای این پیوند مقدس دارد که بجاست جوانان این رهنمودها را مورد توجه قرار دهند.