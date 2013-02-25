  1. استانها
  2. مرکزی
۷ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۱۸

کرمی در گفتگو با مهر:

جاي کارشناس مذهبي در مشاوره‌هاي قبل از ازدواج خالي است

جاي کارشناس مذهبي در مشاوره‌هاي قبل از ازدواج خالي است

اراک – خبرگزاری مهر: استاد حوزه و دانشگاه مشاوره قبل از ازدواج را در انتخاب همسر ايده آل بسيار مهم عنوان كرد و گفت: در مشاوره‌هاي قبل از ازدواج جاي مشاور مذهبي يا كارشناس مذهبي خالي است.

حجت الاسلام حمید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر پيرامون آسيبهاي همسرگزيني در ميان جوانان امروز اظهار داشت: امروزه جوانان از تجربيات بزرگترهاي خود كمتر استفاده مي‌كنند.

وی با تاکید بر اهمیت مشاوره با دیگران و سفارش اسلام بر این نکته تصریح کرد: جوانان در ازدواج خود با بزرگترها مشورت نمی کنند و مشورت جايي برای انتخاب همسر برای برخی از انان ندارد و با شناختهاي احساسي خود وارد زندگي مشترك مي‌شوند.

حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه انسان به ادامه حیات خویش سخت علاقه مند است گفت: ازدواج موجب حفظ پاک دامنی و کسب اخلاق نیک شده و عامل آرامش و جذب رضایت پروردگار می شود.

وی اضافه کرد: بهترین وسیله، آسان ترین و در عین حال لذت بخش ترین طریقی که بشر تاکنون توانسته در تأمین هدف خود از آن استفاده کند بی گمان ازدواج است که دین اسلام احادیث و روایتهای زیادی برای این پیوند مقدس دارد که بجاست جوانان این رهنمودها را مورد توجه قرار دهند.

کد مطلب 2005631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها