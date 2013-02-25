دستبرد به بانک از طریق دستگاه جوش/ سرقت بیش از 200 میلیون تومان پول

محمد علی پیشنمازی مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون کارشناسان انتظامی و بانکی استان با حضور در محل حادثه، در حال بررسی جزییات کامل سرقت هستند.

این مسئول افزود: در بررسی های اولیه گفته می شود بیش از200 میلیون تومان توسط سارقان از بانک ملی شعبه مرکزی نکا سرقت شده باشد.

وی با تاکید بر تجهیز بانک های استان به وسایل امنیتی و دوربین های مداربسته، اظهار داشت: احتمال اینکه برخی نیروهای داخلی در غیرفعال کردن دوربین مداربسته بانک فوق اقداماتی صورت داده باشند در دست بررسی است.

این مسئول امنیتی مازندران گفت: دلیلی به عدم فعالیت بانک ملی شعبه مرکزی نکا نبوده و باید مسئولان و عوامل بانک به فعالیت خود ادامه و از سویی کارشناسان امنیتی و انتظامی در حال بررسی موضوع نهایی هستند.