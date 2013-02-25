  1. استانها
  2. مازندران
۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

جزییات بیشتری از سرق بانک ملی نکا/

دستبرد به بانک از طریق دستگاه جوش/ سرقت بیش از 200 میلیون تومان پول

دستبرد به بانک از طریق دستگاه جوش/ سرقت بیش از 200 میلیون تومان پول

نکا - خبرگزاری مهر: یک مسئول امنیتی استان با تایید سرقت شب گذشته از بانک ملی شعبه مرکزی نکا، گفت: با بررسی های اولیه مشخص شد که سارقان از طریق دستگاه جوش به بانک ملی شعبه مرکزی نکا دستبرد زدند.

محمد علی پیشنمازی مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون کارشناسان انتظامی و بانکی استان با حضور در محل حادثه، در حال بررسی جزییات کامل سرقت هستند.

این مسئول افزود: در بررسی های اولیه گفته می شود بیش از200  میلیون تومان توسط سارقان از بانک ملی شعبه مرکزی نکا سرقت شده باشد.

وی با تاکید بر تجهیز بانک های استان به وسایل امنیتی و دوربین های مداربسته، اظهار داشت: احتمال اینکه برخی نیروهای داخلی در غیرفعال کردن دوربین مداربسته بانک فوق اقداماتی صورت داده باشند در دست بررسی است.

این مسئول امنیتی مازندران گفت: دلیلی به عدم فعالیت بانک ملی شعبه مرکزی نکا نبوده و باید مسئولان و عوامل بانک به فعالیت خود ادامه و از سویی کارشناسان امنیتی و انتظامی در حال بررسی موضوع نهایی هستند.

 

کد مطلب 2005698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها