دستگیری دزدان مسلح طلافروشی در مشیریه/سرقت طلا با پتک و اسلحه

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 10 و 30 دقیقه سه شنبه هشتم اسفند امسال صاحب طلافروشی پرستیژ در محله مشیریه در حال مرتب کردن ویترین مغازه اش بود که مرد نقابداری با پتک ضربه های محکمی به شیشه ویترین زد.

پس از شکستن شیشه ، دو همدست دیگر سارق پتک به دست هم وارد عمل شده و سه نفری به جمع کردن طلاهای ویترین پرداختند.

با فریادهای مرد طلافروش همسایه ها به کمک او آمدند اما سارقان مسلح اقدام به تیراندازی هوایی کردند. دزدان مسلح سپس سوار موتوسیکلت های خود شده و قبل از حضور ماموران از محل گریختند.

یکی از شاهدان ماجرا در این باره به خبرنگار مهر گفت : دزدان مسلح با کلاه کاسکت چهره خود را پوشانده بودند. هنگام فرار موتور یکی از سارقان روشن نشد و ما برای دستگیری او به سمتش آمدیم اما همدستش با تیراندازی ما را فراری داد.دزدان یک ساک مشکی و جیب کاپشن های خود را پر از طلا کرده بودند.

در ادامه پرونده این سرقت برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و ماموران تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری دزدان آغاز کردند.

تیم پلیسی پس از بررسی دوربین های مداربسته محل های سرقت ، اظهارات شاهدان و بررسی آلبوم مجرمان حرفه ای موفق به شناسایی دزدان شده و دیروز آنها را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

در بازرسی از مخفیگاه متهمان، اسلحه و تجهیزات نظامی و بخشی از طلاهای سرقتی را کشف کردند.

در حال حاضر تحقیقات از متهمان در اداره آگاهی ادامه دارد.